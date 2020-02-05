賴清德見美參議員 談及美台貿易協定等議題

副總統當選人賴清德4日在美國國會參加探討宗教自由的活動並發言。 華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook

副總統當選人賴清德4日在華府會晤美國聯邦參議院外交委員會主席芮胥（Jim Risch）等議員，參議員表達支持美台洽簽自由貿易協定，並關切世界衛生組織（WHO）在武漢肺炎爆發之際仍排除台灣。

賴清德美東時間4日近午在國會參加國際宗教自由圓桌（IRF）主辦的活動，美國宗教自由大使布朗巴克（Sam Brownback）在會中以台灣副總統當選人介紹賴清德，賴清德起身揮手，之後發言約5分鐘，表示台灣將與美國及國際社會合作，一起維護宗教自由。

參院外委會4日發布新聞稿指出，芮胥、參議員梅南德茲（Bob Menendez）、賈德納（Cory Gardner）很榮幸在國會接待賴清德。

芮胥表示，他在會中表達支持台灣充分參與世界應對武漢肺炎的行動，所有受影響之處都應該從WHO獲得他們所需的資訊，各界應充分合作並公開透明；芮胥也支持美台洽簽自由貿易協定，台灣是美國重要經貿夥伴。

梅南德茲指出，他期待與賴清德及台灣總統蔡英文合作，以增進美台關係；賈德納則說，他在會中提出對於WHO排除台灣的關切，且在中方持續施壓台灣之際，美國重申對台支持非常重要。

賴清德3日會晤參議員魯比歐（Marco Rubio）後在臉書表示，魯比歐支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，也支持美台簽訂自由貿易協定；他向魯比歐表達感謝，也誠懇邀請他來台灣訪問。 副總統當選人賴清德4日會晤美國聯邦參議院外交委員會主席芮胥（Jim Risch）等議員。圖／美國參議院外委會提供 分享 facebook