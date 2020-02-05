賴清德會魯比歐 談我入WHO

副總統當選人賴清德（右），3日於美國華府會晤美國參議員魯比歐。 圖／取自魯比歐推特帳號 分享 facebook

副總統當選人賴清德三日抵達美國華府，會見了美國聯邦參議員魯比歐，魯比歐推文指出，雙方討論加強美台關係，以及台灣有意義地參與世衛組織（ＷＨＯ）與國際民航組織（ＩＣＡＯ）等國際組織的重要性；魯比歐並重申對美台關係的堅定支持。

賴清德以「準副總統」身分訪美，將出席美國一年一度的國家祈禱早餐會，為台美斷交後台灣代表訪華府的最高層級。擔任賴訪美行顧問的前立委蕭美琴表示，美國許多人很想進一步認識與了解賴清德，至於賴清德是否有機會在國家祈禱早餐會與美國總統川普碰面，蕭美琴表示，順其自然。

賴清德與美方人士會晤是否談兩岸關係或經貿議題？蕭美琴表示，這次是個人身分來訪，應該是禮貌性的拜會，相互交換意見，並沒有賦予進一步協商或討論特定議題的任務；被問及總統蔡英文是否透過賴清德向美方傳遞訊息，蕭美琴也僅說，這次個人跟民間團體的行程為主，並沒有特別官方任務跟角色。

武漢肺炎疫情蔓延，賴清德此行是否會請美方幫忙向ＷＨＯ喊話？蕭美琴表示，台灣參與ＷＨＯ這件事情是長期以來國人共同期待跟努力的目標，但這次主軸還是參加國家祈禱早餐會；相信國際上很多朋友也關心，並想了解台灣的防疫經驗，若在各種私人對話當中出現此議題，並不令人意外。

賴清德一行三日從紐約搭乘火車到華府，預計將在華府六天，期間安排到智庫「哈德遜研究所」與智庫人士會談，八日赴紐約見僑界人士，從紐約返台。至於美國在維安等方面是否有特別安排，蕭美琴指出，從入境到現在，除了台灣隨行相關安全人員之外，也有感受到美方從旁協助。