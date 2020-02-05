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江啟臣選藍黨魁：越競爭越團結

2020-02-05 00:08聯合報 記者陳秋雲／台中報導

立委江啟臣參加國民黨主席補選，他希望黨內越選越團結。 記者陳秋雲／攝影
立委江啟臣參加國民黨主席補選，他希望黨內越選越團結。 記者陳秋雲／攝影
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國民黨立委江啟臣角逐黨主席，江昨天表示，登記後他展開拜訪請益，前主席朱立倫所提五大改革與他的政見大部分交集，黨主席補選是君子之爭，希望越選越團結。

外界把這次黨主席補選視為世代之爭，江啟臣說，國民黨的問題不僅是世代交替，最重要是心態轉換，還有未來如何讓更多年輕人參與，年紀倒不是問題。

江啟臣說，前天完成登記後，他陸續向多位政壇領袖、前輩請益，未來若有機會擔任黨主席，不會是他一人帶領政黨，而是作平台，找具備民意基礎、能快速回應民意的中壯世代加入團隊，讓新世代參與黨務工作。

江啟臣表示，前天已拜會尋求朱立倫支持，並希望如果自己順利當選，朱能大力協助改革。

朱立倫農曆過年期間在臉書貼文提出五大改革領域意見，包括黨務重整，組織再造；世代傳承，人才培育；台灣定位，兩岸論述；民生政策，影子內閣；對美關係，國際連結等。江啟臣說，自己的政見涵蓋大部分朱立倫的五大領域。

針對朱立倫指出黨主席補選「爭氣不要爭鬥 」，江笑說，黨內保持民主、競爭也是君子之爭，「越競爭越團結」他也希望互相激勵， 選後要更團結。

江啟臣在競選立委過程，朱立倫曾多次輔選。朱擔任行政院副院長期間，江啟臣是新聞局長、行政院發言人，兩人常有互動。

江啟臣朱立倫行政院

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