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新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

影／WHO執委會史瓦帝尼發言挺台 遭中國代表打斷

2020-02-04 17:46聯合報 編譯周辰陽／即時報導

世界衛生組織（WHO）3日在瑞士日內瓦召開第146屆執行委員會，討論2019新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情。我國友邦史瓦帝尼發聲力挺，但話說到一半，就被中國代表李松以程序問題打斷。

WHO執委會副主席、史瓦帝尼衛生部政務次長祖旺（Simon Mfanzile Zwane）發言指出，史瓦帝尼王國擔心全球健康情勢的監測，不足以涵蓋整個疫情，直指部分原因出在政治衝突，或「某些獨立國家和世衛組織受到干涉」，「其中一個例子就是中華民國（台灣）」。

祖旺表示，台灣對於WHO《國際衛生條例》的參與有限，技術專家持續被拒絕參與專家會議，使得2300萬台灣人等易受流行病影響。但台灣擁有可造福各國的頂尖技術，像是在當前新型冠狀病毒爆發的疫情管理方面。

此時，中國代表李松提出程序問題，主持會議的WHO助理總幹事中谷比呂樹（Hiroki Nakatani）請祖旺停止發言，取得發言權的李松批評祖旺「大肆炒作涉台問題…純屬出於政治動機，違反聯合國憲章和世衛組織法的宗旨和原則，以及聯大、世衛大會有關決議又偏離會議主題、違反議事規則」，請主席提醒祖旺停止發表不負責任的言論。

據指中谷比呂樹同意要求會議成員聚焦在技術面問題，等到最後發言的以色列代表說完後，才把1分鐘發言時間還給祖旺。

世衛組織第146屆執行委員會3日在瑞士日內瓦召開，討論武漢肺炎疫情持續擴散，我友...
世衛組織第146屆執行委員會3日在瑞士日內瓦召開，討論武漢肺炎疫情持續擴散，我友邦史瓦帝尼發聲力挺，但被中國代表李松（圖）以程序問題打斷。美聯社
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WHO疫情史瓦帝尼2019新型冠狀病毒武漢肺炎

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