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武漢肺炎疫情不止 比利時檢測出首宗確診病例

柯文哲乾坤大挪移 全然置換加害者與被害人間關係

區長澄清「烏來檢疫所」不在烏來 侯友宜：市民別慌張

2020-02-04 17:24聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

中國武漢首班台商專機昨夜返台，共計247人，中央流行疫情指揮中心今開記者會，公布有28人送到新北市烏來檢疫所，引發討論，不過後來確認地點是在新店。新北市長侯友宜稍早開第8次應變會議時，烏來區長周守信反映，希望可以有更準確資料再發布，避免引起騷動；侯友宜則說，請新北市民不要慌張、不要亂。

周守信稍早透過視訊電話，在應變會議上表示，畢竟烏來是靠觀光發展的地區，建議以後在發布任何訊息，都應該把問題弄清楚後再發，像上午發生的問題，無形之中引起地方騷動，甚至可能會讓人不想來烏來，未來若有類似情況，希望可以有更準確的資料再發布。

侯友宜會後受訪時指出，中央用同理心方式，將台灣同胞平安送回故鄉，謝謝政府的作為，他身為地方首長，會全力配合中央統一指揮，上下一心，一起抗疫，不管是後送、就醫，到收容安置，都會扛起責任，做好所有萬全準備。

侯友宜強調，前些時間不斷演練，就希望要做到萬無一失，所以請新北市民不要慌張、不要亂，新北市有一套完整的做法，希望大家用同理心讓台灣同胞回到故鄉，好好照顧他們。

侯友宜還說，這麼多年來，台灣衛生醫療經過SARS、很多挑戰都能順利面對、度過難關，尤其武漢肺炎在新北市已及早做好準備和應變，不管在收容、安置等流程中，已不斷演練和測試，非常到位，希望大家一起共度難關、共體時艱，互相包容，大家都是台灣人，要好好珍惜他們，「一起努力照顧好他們，這是我們的責任。」

新北市長侯友宜稍早開第8次應變會議，會後受訪表示請新北市民不要慌張、不要亂。記者...
新北市長侯友宜稍早開第8次應變會議，會後受訪表示請新北市民不要慌張、不要亂。記者張曼蘋／攝影
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烏來區長周守信稍早透過視訊電話，在應變會議上反映地點不在烏來，已造成當地困擾。記...
烏來區長周守信稍早透過視訊電話，在應變會議上反映地點不在烏來，已造成當地困擾。記者張曼蘋／攝影
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