區長澄清「烏來檢疫所」不在烏來 侯友宜：市民別慌張

中國武漢首班台商專機昨夜返台，共計247人，中央流行疫情指揮中心今開記者會，公布有28人送到新北市烏來檢疫所，引發討論，不過後來確認地點是在新店。新北市長侯友宜稍早開第8次應變會議時，烏來區長周守信反映，希望可以有更準確資料再發布，避免引起騷動；侯友宜則說，請新北市民不要慌張、不要亂。

周守信稍早透過視訊電話，在應變會議上表示，畢竟烏來是靠觀光發展的地區，建議以後在發布任何訊息，都應該把問題弄清楚後再發，像上午發生的問題，無形之中引起地方騷動，甚至可能會讓人不想來烏來，未來若有類似情況，希望可以有更準確的資料再發布。

侯友宜會後受訪時指出，中央用同理心方式，將台灣同胞平安送回故鄉，謝謝政府的作為，他身為地方首長，會全力配合中央統一指揮，上下一心，一起抗疫，不管是後送、就醫，到收容安置，都會扛起責任，做好所有萬全準備。

侯友宜強調，前些時間不斷演練，就希望要做到萬無一失，所以請新北市民不要慌張、不要亂，新北市有一套完整的做法，希望大家用同理心讓台灣同胞回到故鄉，好好照顧他們。