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國防安全研究院：首度進入全球最佳新興智庫名單

2020-02-04 16:13聯合報 記者洪哲政／即時報導

國防安全研究院今天發佈新聞稿表示，「國防院」今年首度入選美國賓州大學「全球智庫指...
國防安全研究院今天發佈新聞稿表示，「國防院」今年首度入選美國賓州大學「全球智庫指數報告」最佳新興智庫名單。圖／記者洪哲政攝影
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國防安全研究院今天發佈新聞稿表示，「國防院」今年首度入選美國賓州大學「全球智庫指數報告」最佳新興智庫名單。執行長林正義表示，將持續深耕國防與國家安全研究，強化台灣與各國戰略溝通與交流。

國防安全研究院表示，「全球智庫指數報告」( Global Go To Think Tank Index Report)是由美國賓州大學「 智庫與公民社會計劃」(Think Tanks and Civil Societies Program)負責執行，經過全球多達1796個智庫、媒體與組織參與、檢視、提名與評選產生。

國防院稱，這項報告已發布 14 次，被視為全球智庫最為全面、權威且被廣泛引述的調查與評選指標。賓州大學1 月新公布最新調查。

國防院執行長林正義表示：「國防院自 2018 年 5 月成立迄今，在所有同仁的努力下，首度入選國際最佳新興智庫名單。未來在政府及各界的支持下，將持續深 耕國防與國家安全研究，強化台灣與各國戰略溝通與交流。」

國防院表示，根據報告，全球各類智庫達 8248個，其中數量最多的是美國有1872 個，第二及第三分別是印度 509 個、中國大陸 507 個。台灣有 61 個智庫，位居全球第 25 名， 包括台灣民主基金會、亞太和平研究基金會、中華經濟研究院和工業技術研究院等。

報告連結如下：https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&con

林正義

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