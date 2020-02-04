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台中醫療公務防疫口罩吃緊！衛福部4天只給台中1天的量

2020-02-04 15:56聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市基層診所醫護人員口罩吃緊，台中市衛生局估算台中市醫療等公務防疫人員1天需求...
台中市基層診所醫護人員口罩吃緊，台中市衛生局估算台中市醫療等公務防疫人員1天需求量為20萬片，但衛福部4天來，到今天中午為止，只給20萬片。 記者趙容萱／攝影
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武漢肺炎疫情延燒，對第一線醫護人員而言，口罩是最基本的防護，但當前的口罩荒讓他們備感壓力；台中市衛生局長曾梓展說，政府1月31日徵購140萬片給醫療及公務防疫人員使用，台中市一天用量為20萬片，但衛福部4天以來，截至今天中午為止，只給20.4萬片，因此台中市公務防疫口罩只能依比例打折扣給。

台中市衛生局長曾梓展說明，政府在釋出每天140萬片給醫療及公務防疫人員，各縣市由衛生局統計一天的用量，由衛福部審酌、配發。台中市衛生局統計，台中市68家醫院、3000多家診所，以及各局處、長照等公務防疫人員一天需求為20萬片，其中醫院、診所醫療人員占一半。

曾梓展說明，衛福部在本月1日核發11.8萬片口罩，台中市衛生局以醫療優先，90%撥給醫療人員使用，昨天緊急開會，追加台中市健保藥局藥事人員一天2000份用量，衛福部在昨天再配發8.6千片，合計四天下午，共核撥20.4萬片，至於衛福部何時還會再核發下來、是否會如預估量下來還不能確定。

台中市開業醫師表示，現在診所醫療人員用的口罩都是過年前的存貨，過年後口罩被政府徵用，只能等政府核撥口罩，他的診所已經收到二次政府核撥的口罩，不是天天給，一次都是一天的用量，但第二次裡頭有活性碳口罩。

武漢肺炎肺炎衛福部台中市口罩

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