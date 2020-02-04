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抗武漢肺炎勝過柯文哲韓國瑜 林右昌推她選國民黨主席

2020-02-04 13:06聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

滯留武漢台胞昨天包機返台了，基隆市長林右昌說，實在拖太久了，想不到國民黨還在誇耀說是他們透過國共平台協調的結果，他要國民黨別再畫錯重點，林右昌認為對抗武漢肺炎雲林縣長張麗善表現最好，也比現在要選國民黨的黨主席的江啟臣，郝龍斌還好，建議她去選黨主席。

林右昌在上午受訪時指出，疫情延燒至今，滯留武漢台商卻足足等了12天，首架包機昨（3）日才抵台，如果中國政府真的重視的話，怎麼還會拖這麼多天？

他認為，國民黨應該要痛批中國「罔顧台灣人民健康與生命安全才對，這有什麼好值得誇耀的呢？」兩岸也應該藉此機會恢復兩會正常管道的溝通及對話。

林右昌說，政府多天前就向對岸提出包機要求，但遲遲沒下文，昨天好不容易飛回來，國民黨還誇是7人小組透過國共平台得到的成就，國民黨完全畫錯重點。各國包機都不曉得飛了幾趟了，拖了12天才把台商送回來，這有什麼好誇耀？

林右昌話鋒一轉說，到目前為止表現最好的是雲林縣長張麗善，她有辦法生出那麼多的口罩，發放給學生一盒口罩，這是所有縣市長做不得到。

另外，張縣長還呼籲民眾踴躍加入白宮以「行動支持台灣加入世界衛生組織」的請願連署活動，他認為這是很棒的倡議，她表現的比台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜還要亮眼。

也比現在要選國民黨的黨主席的江啟臣，郝龍斌表現好，林右昌說，張最近的表現，「應該建議她去選黨主席才對。」

滯留武漢台胞昨天包機返台了，基隆市長林右昌說，實在拖太久了，想不到國民黨還在誇耀...
滯留武漢台胞昨天包機返台了，基隆市長林右昌說，實在拖太久了，想不到國民黨還在誇耀說是他們透過國共平台協調的結果，根本劃錯重點。圖／ 聯合報系資料照
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國民黨林右昌江啟臣

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