藍主席補選郝江對決確立 郝龍斌由跨世代陪同登記參選

國民黨主席補選今最後一天登記，上午前副主席郝龍斌在2018年輔選當選的10餘位各縣市青壯派議員陪同下完成登記，直球回應「世代交替」聲浪，承諾將全力為黨青年找出路，且他2018年就在做。

郝龍斌完成登記後，國民黨補選黨主席郝龍斌與黨籍台中市立委江啟臣的「郝江對決」格局也正式確定。上午台中市前市長胡志強也全程陪同郝登記，更被解讀為郝龍斌台中對江拔樁成功。

郝龍斌受訪表示，胡志強一直是他最重要合作夥伴，過去對於他每一次選舉都非常支持。

胡志強則表示，台灣是一體，國民黨是一體，畢竟黨主席補選是黨內選舉，相信會愈選愈團結，「我們是一家人」，打包票要外界放心。媒體問胡較支持誰，胡還暗虧高雄市長韓國瑜表示，「我要學某個政治人物說：你是什麼媒體？」

郝龍斌上午在黨籍資深立委賴士葆、費鴻泰，青壯派立委林奕華、桃園市立委魯明哲與台北市議會議長陳錦祥陪同下，至中央黨部登記選黨主席，台北市議員徐巧芯、鍾沛君、游淑慧等青壯派議員也相挺展現跨世代相挺氣勢。

郝龍斌表示，若當選黨主席，未來決策核心一定會有青壯世代與具民意基礎的人進入，黨副主席一定有年輕世代的人，負責黨青年工作的副秘書長也會由年輕人擔任，黨一級主管會有年輕世代參與，任用年輕人比例不會有上限。

對於國民黨長期以來忽略的幕僚世代，郝龍斌也承諾，目前在黨內公職人員身邊的青年幹部幕僚若有參政決心，將來會積極培養從政，為黨注入新血。

郝龍斌說，國民黨改革改變是當務之急，他盼透過參選主席走出改革第一步；認為任黨主席要無私無我，當選也會以這樣態度大破大立把改革做好，協助國民黨脫離困境，輔佐中興之主與培養接班梯隊，不會把黨主席之位當跳板。