蕭美琴：美國方面不少人想進一步認識跟了解賴清德

準副總統賴清德昨飛赴美國，出席今年度在華府舉辦的「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），並安排國際事務智庫、僑界等拜會，由於身分特別備受各界關注。行程顧問、前立委蕭美琴今表示，美國方面不少人想進一步認識跟了解賴清德，會適度安排會晤，但多數為私人不對外公開行程。

賴清德等人今抵達華府，蕭美琴說明本次行程摘要指出，賴清德這次以個人身分受到美國民間團體邀請至華府參加年度「國家祈禱早餐會」（NationalPrayerBreakfast），活動由民間友人極力安排促成，邀請是早在好幾個月以前進行，這是難得機會能與美國友人多加認識，尤其國家祈禱早餐會的重要精神是宗教自由，過去，台灣跟美國在宗教自由上有共同推動的經驗，這是一個很好的雙方合作基礎。

蕭美琴說，台灣許多宗教團體在全世界都有不少貢獻，不僅僅是宗教本身，還包括人道援助、災難救助或醫療教育等全球性事務，這樣的貢獻是受到肯定的，透過國家祈禱早餐會的參與可以進一步讓華府各界友人認識到台灣民主、自由，以及對國際有所貢獻的精神。

另外，行程部分，蕭美琴表示，美國方面不少人想進一步認識跟了解賴清德，因此會適度安排會晤，但是本次行程屬於個人行程，因此多數為私人不對外公開行程。