吳斯懷葉毓蘭首合體出擊 批口罩之亂未顧軍警安全

行政院通過口罩購買實名制，國民黨立院黨團質疑，七天兩片只是防止囤積，而非防疫，政府對需求最高的軍警第一線人員的防疫更是充滿漏洞，國民黨軍系立委吳斯懷、警消代表葉毓蘭首度合體參加記者會，爭取軍警防疫安全。葉毓蘭反問政府，「內褲可以一周只穿兩天，其他五天不穿嗎？」

國民黨團上午舉行「武漢肺炎政府『罩』得住嗎？」記者會，總召林為洲、立委陳玉珍、葉毓蘭、吳斯懷、張育美，以及退警協會總會長耿繼文出席。

林為洲表示，口罩購買採用實名制，較能控制口罩的屯積，應給予肯定，但缺乏完整規劃與配套，七天購買兩片的依據是什麼？有些人是家庭主婦需求可能比較低，但最有需求的警消第一線人員，以及群聚之處，口罩要如何取得；此外，像是藥局集中在大都市都會區，許多鄉鎮甚至全鄉鎮只有一個藥局，所有鄉民都要排隊領取一周兩片口罩。他呼籲政府要提出完整配套，

葉毓蘭表示，他向警政署索取統計數據，口罩發放最充裕的是前往機場支援的保一總隊，除此之外，各地方政府取得口罩數量都慘不忍睹，以台中為例，台中市警局過去10天只發了1000個口罩，平均一人只分到0.2個。現在不是口罩一片8元、6元或5元的問題，而是如何讓人民安心睡著，「內褲可以一周只穿兩天，其他五天不穿嗎？」

根據國民黨團從警政署取得的資料，1月24日至2月3日間各地外勤員警分配口罩數量，6個縣市10天分不到1片，最低的前三名是澎湖縣0.19片、台中市0.2片、桃園市0.3片；每天可分配到1片的只有連江縣與花蓮縣。