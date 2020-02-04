【重磅快評】「七天兩片」與口罩的分配正義

武漢肺炎疫情造成搶購口罩，行政院長蘇貞昌拍板六日起購買口罩將採實名制，即需使用健保卡在健保特約藥局購買，每人七天內限購兩片，一片降價為五元。在許多「洗地幫」稱讚政府從善如流、有做事、至少達到公平分配，或樂道「政府德政再降一元」之餘，必須直言，如此實名制只是齊頭式平等，只怕又將引起第二波口罩民怨，更無助於防疫。

如今再去追究首波「口罩之亂」緣由、再去追究蘇揆承諾的四千五百萬片口罩流向已無甚意義，民眾更關切的是，台灣每天生產的幾百萬片、一片成本只要一元多的醫療用口罩，將之視為戰略物資全數徵收的政府又是如何「分配」的？

依據原政策，政府除了分配至醫院等第一線防疫戰場，有一大部分是透過超商體系以每人限購三片、每片八元（再降至六元）的價格「銷售」。造成的結果即是，有時間去排隊、跑超商的民眾可以買得到，卻絲毫無解於人們的囤積恐慌心理。尤其是在尚未宣布開學日延後之前，眼看孩子可能面臨「無口罩恐進不了校門」的壓力，真教要上班無法排隊搶購口罩的家長情何以堪！

如今購買口罩將改採實名制，必然可以大幅減少「買不到」的民怨，殊不知此舉只怕將讓真正有需要每日替換者，反可能因為只能依靠「每周兩片」頻繁出入重點防疫區域，而產生新的防疫漏洞。

讓人不解的是，既然政府已區分了第一線醫護人員及防疫人員、確定或潛伏期病例之共同居住的家人、確定或潛伏期病例經常接觸的親友或同事、公共運輸業員工、密閉娛樂場所員工、到醫院診療或探病者…等九個戴口罩的優先次序，卻為何不能於實施實名制的同時，一併思考依此次序確保每日必可取得幾個口罩的配套措施？