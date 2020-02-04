親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
政治
軍事
綜合

滯留武漢台商包機返台 那些年專機都載回哪些人？

路透：若鴻海陸廠因疫情月中無法復工 iPhone恐斷貨

【重磅快評】「七天兩片」與口罩的分配正義

2020-02-04 08:26聯合報 主筆室

武漢肺炎疫情造成搶購口罩，行政院長蘇貞昌拍板六日起購買口罩將採實名制，即需使用健保卡在健保特約藥局購買，每人七天內限購兩片，一片降價為五元。在許多「洗地幫」稱讚政府從善如流、有做事、至少達到公平分配，或樂道「政府德政再降一元」之餘，必須直言，如此實名制只是齊頭式平等，只怕又將引起第二波口罩民怨，更無助於防疫。

如今再去追究首波「口罩之亂」緣由、再去追究蘇揆承諾的四千五百萬片口罩流向已無甚意義，民眾更關切的是，台灣每天生產的幾百萬片、一片成本只要一元多的醫療用口罩，將之視為戰略物資全數徵收的政府又是如何「分配」的？

依據原政策，政府除了分配至醫院等第一線防疫戰場，有一大部分是透過超商體系以每人限購三片、每片八元（再降至六元）的價格「銷售」。造成的結果即是，有時間去排隊、跑超商的民眾可以買得到，卻絲毫無解於人們的囤積恐慌心理。尤其是在尚未宣布開學日延後之前，眼看孩子可能面臨「無口罩恐進不了校門」的壓力，真教要上班無法排隊搶購口罩的家長情何以堪！

如今購買口罩將改採實名制，必然可以大幅減少「買不到」的民怨，殊不知此舉只怕將讓真正有需要每日替換者，反可能因為只能依靠「每周兩片」頻繁出入重點防疫區域，而產生新的防疫漏洞。

讓人不解的是，既然政府已區分了第一線醫護人員及防疫人員、確定或潛伏期病例之共同居住的家人、確定或潛伏期病例經常接觸的親友或同事、公共運輸業員工、密閉娛樂場所員工、到醫院診療或探病者…等九個戴口罩的優先次序，卻為何不能於實施實名制的同時，一併思考依此次序確保每日必可取得幾個口罩的配套措施？

直言之，在當前防疫優先的非常時刻，對於這些人員就算是政府免費提供都不為過，政府更應該以確保並要求這些人員日日更新為責任；但盼政府能再細思「購買公平」與「口罩分配正義」的差別，提出更完善的實名制配套，不要為德不卒啊！

2月6日起民眾需持健保卡至健保特約藥局購買。圖／指揮中心提供
2月6日起民眾需持健保卡至健保特約藥局購買。圖／指揮中心提供
分享

口罩健保卡超商

延伸閱讀

口罩7天限買2片 醫生嘆：口罩現在可能真要重...

哄抬口罩價格 重罰300萬元

防疫口罩何時戴？謹記「1不3要」

北市府釋出20萬片口罩 優先給醫護

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

賴清德會魯比歐 談台灣參與WHO重要性

2020-02-04 07:50

賴清德訪華府 蕭美琴：美方很多人想進一步認識賴清德

2020-02-04 05:37

七天二口罩 吳思瑤：必招罵聲 但決定必要且勇敢

2020-02-04 08:27

賴清德訪美是否可能見川普 蕭美琴：順其自然

2020-02-04 05:11

賴清德「個人身分」訪美 沒有「川賴會」

2020-02-04 00:02

影／副總統當選人賴清德 抵達美國華府

2020-02-03 23:58

率先登記 江啟臣：兩岸論述要貼近台灣民意

2020-02-03 23:57

今登記參選主席 郝龍斌：中華民國是兩岸最重要連結

2020-02-03 23:56

繼侯友宜之後 盧秀燕也呼籲：私幼應停課

2020-02-03 23:55

送口罩誘連署？罷韓團體撇清

2020-02-03 23:35

外交大突破 準副總統賴清德抵華府訪問

2020-02-03 23:01

黨主席補選登記首日 郝龍斌、江啟臣見朱立倫談「五大改革」

2020-02-03 18:22

江啟臣、郝龍斌盼凝聚共識 張亞中籲真改革

2020-02-03 16:41

黃士修整理高雄氣爆升官圖 網：果真兩岸一家親

2020-02-03 16:27

郝龍斌：只有敵人才會主張裁撤黃復興黨部

2020-02-03 15:43

拜會王金平是起手式？ 網友：請江啟臣承諾推動關說司法罪

2020-02-03 15:37

「五百萬夠嗎？」 黃捷PO「冥紙」恐嚇信指遭恐嚇

2020-02-03 15:12

江啟臣：國民黨重建與美國連結 非常重要

2020-02-03 15:01

蔡其昌：世代共贏 為國舉才不只找民進黨成員

2020-02-03 14:21

台航班無辜遭禁 外交部召見義大利駐台代表

2020-02-03 14:17

媒體指美國邀蔡總統520後赴華府 總統府否認

2020-02-03 14:15

防疫優先 蘇揆暫緩宴黨團

2020-02-03 14:15

賴清德個人身分訪華府 短暫停留紐約

2020-02-03 14:13

國民黨主席補選登記 江啟臣搶第一、張亞中來嗆聲

2020-02-03 14:12

登記參選國民黨魁 江啟臣：兩岸論述須貼近民意

2020-02-03 14:11

國民黨改革 江啟臣籲成立集體領導平台

2020-02-03 14:09

佈局2022？ 民眾黨團劃分全國責任區

2020-02-03 13:27

罷韓一周內破十萬 台灣基進：感謝韓粉等三種人

2020-02-03 12:59

罷韓送口罩受質疑 公民割草：受贈品做全民防疫

2020-02-03 12:31

鄭文燦：武漢肺炎對中共執政正當性是很大的挑戰

2020-02-03 12:29

影／談韓國瑜遭罷免 江啟臣：給他支持！

2020-02-03 12:22

罷韓送口罩？藍營痛批：罷韓罷到沒人性！

2020-02-03 11:43

國民黨主席補選 江啟臣、張亞中今早登記

2020-02-03 11:31

【即時短評】民眾黨進國會 柯文哲是神主牌還是包袱？

2020-02-03 11:27

防疫先！蘇貞昌暫緩宴請綠委 考慮拜會朝野黨團

2020-02-03 11:16

罷韓連署5天破11萬份！陳冠榮等人鞠躬90度感謝市民

2020-02-03 10:42

蔡英文：正式呼籲聯合國相關機構 正視台灣的健康權益

2020-02-03 10:42

美參議員羅姆尼、賈納德 批世衛等國際組織排除台灣

2020-02-03 09:56

江啟臣：黨主席要有魄力貫徹黨紀 不提名就不提名

2020-02-03 09:46
看更多

熱門文章

大陸公開求救 承認急需口罩、防護衣和護目鏡

2020-02-03 16:52

大陸武漢肺炎病例創新高 專家憂：台灣也難逃

2020-02-03 09:44

武漢肺炎一日暴增57死 累計死亡人數超越SARS

2020-02-03 08:53

世衛秘書長再籲各國政府：無須為防疫 限制旅遊和貿易

2020-02-03 18:36

中研院示警：武漢肺炎病毒三大特性 恐成常態傳染病

2020-02-03 11:34

英大學研究：武漢肺炎擴散風險最高城市 台北居第三

2020-02-03 17:35

湖北正妹曝隔離區是人間地獄 絕望留遺書怒斥：死不瞑目

2020-02-03 22:10

罷韓一周內破十萬 台灣基進：感謝韓粉等三種人

2020-02-03 12:59

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

2020-02-03 19:08

注意手部衛生！廣州首次在門把手上發現武漢肺炎病毒

2020-02-03 12:15

幾經波折 武漢台商包機終於回來了

2020-02-04 00:17

爆台胞隔離地惹議 柯文哲：大陸疫情失控就是因為隱匿

2020-02-03 10:43

獨／滯武漢台胞首批200多人 確定今日陸航包機回台

2020-02-03 09:21

罷韓連署5天破11萬份！陳冠榮等人鞠躬90度感謝市民

2020-02-03 10:42

紐時：武漢肺炎越來越像大流行病 如流感傳播全球

2020-02-03 09:49

全員逃走中！英國急尋4百位武漢旅客 韓國追65人下落

2020-02-03 21:26

武漢封城 專家：造成病毒大擴散 但有助國外防疫

2020-02-03 09:14

口罩原料快斷貨 國防部派後備軍人進廠協製口罩也沒用

2020-02-03 22:59

武漢肺炎病毒 專家曝3個高危險區域

2020-02-03 22:03

隔離收容營設桃園某陸軍營區 國軍動員後備軍人做口罩

2020-02-03 10:42

柯文哲爆隔離地惹議 苗博雅砲轟：公開透明不是遮羞布

2020-02-03 11:45

香港醫護大罷工 港府再封海陸四口岸

2020-02-03 19:12

首批滯武漢台胞 今晚6時辦理登機直飛台灣

2020-02-03 11:52

因應武漢肺炎惹議 20萬網友連署要世衛秘書長下台

2020-02-03 17:54

施明德批馬管蔡英文戴口罩很低俗 建議蔡開國安會議

2020-02-03 14:27

武漢肺炎致死率比SARS低？ 病毒專家：不見得

2020-02-03 09:53

肺炎疫情續擴散！陸轟美扯後腿：沒幫忙還散播恐慌情緒

2020-02-03 17:36

首批滯武漢台胞搭東航晚間9點抵台 第二批包機周內啟動

2020-02-03 13:54

建防疫收治場所 韓國瑜：我不是先知只是先辦

2020-02-03 19:28

罷韓送口罩？藍營痛批：罷韓罷到沒人性！

2020-02-03 11:43

武漢肺炎前線專家：患者後期易突發多重器官衰竭

2020-02-03 16:08

實名制一人7天2片 蔡英文：健康民眾不需一律戴口罩

2020-02-03 23:03

武漢肺炎／「惡貫滿盈」紅十字會 為什麼屹立不倒？

2020-02-03 18:52

返台包機由東航子公司上海航空執飛 第二批5日返台

2020-02-03 14:39

影／口罩何時戴？ 防疫醫師要大家謹記「一不三要」

2020-02-03 18:39

影／火神山醫院8天蓋好收治病人 BBC：快到難以想像

2020-02-03 16:30

影／現在有必要戴口罩？ 公衛專長黃偉哲也這樣說

2020-02-03 15:23

民航局收到申請了！武漢包機延遲到晚上8時起飛

2020-02-03 18:16

SARS後首度徵調醫護 台商抵機場直送隔離

2020-02-04 00:09

台商隔離地點是否公開？鄉民戰出最重要的是這點

2020-02-03 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top