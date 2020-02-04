賴清德訪華府 蕭美琴：美方很多人想進一步認識賴清德

副總統當選人賴清德3日抵達美國華府，下午從飯店搭車外出，面對媒體未發表談話，僅笑著說「謝謝，新年快樂」；同行的前立委蕭美琴則指出，美國許多人很想進一步認識與了解賴清德，但此行以個人身分來訪，並沒有進一步協商或討論特定議題的任務。

賴清德以「準副總統」身分訪美，將出席美國一年一度的「國家祈禱早餐會」，為台美斷交後台灣代表訪華府的最高層級；賴清德有機會在會中與美國總統川普碰面，對此蕭美琴表示，順其自然。

賴清德一行3日上午從紐約搭乘火車到華府，預計將在華府6天，期間安排到智庫「哈德遜研究所」與智庫人士會談，8日赴紐約見僑界人士，從紐約返台。

關於賴清德將拜會哪些行政單位與官員，擔任賴清德訪美行顧問的蕭美琴3日在華府受訪表示，「美國這裡有很多人很想要進一步來認識跟了解我們的副總統當選人」，會做適度安排，而行程是屬於個人行程，因此多數行程不便對外公開。

至於賴清德此行訪美，美國在維安等方面是否有特別安排，蕭美琴指出，從入境到現在，除了台灣隨行相關安全人員之外，也有感受到美方從旁協助。

蕭美琴強調，賴清德這次以個人身分受到美國團體的協助與邀請到華府參加「國家祈禱早餐會」，活動主要行程都是由民間友人極力促成與安排，早在好幾個月前已邀訪。

記者詢問，賴清德與美方人士會晤是否談兩岸關係或經貿議題，蕭美琴表示，這次是個人身分來訪，應該是禮貌性的拜會，相互交換意見，並沒有賦予進一步協商或討論特定議題的任務；被問及總統蔡英文是否透過賴清德向美方傳遞訊息，蕭美琴也僅說，這次屬於個人跟民間團體的行程為主，並沒有特別官方任務跟角色。