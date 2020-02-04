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割袍斷義？新黨宣布「切割」郝龍斌

2020-02-04 01:48聯合報 記者程嘉文／即時報導

表態競選國民黨主席的台北市前市長郝龍斌，日前接受前立委趙少康節目專訪，表示大陸若再不對中華民國的存在給出善意，可考慮停止三通。新黨主席郁慕明對此表示，郝龍斌所言是追隨「大綠」民進黨，猶如從藍營變成「小綠」，新黨必須切斷與他過去的關係。

郁慕明3日下午透過大陸社群網站「今日頭條」平台，同時向兩岸網友宣告與郝龍斌切斷關係。郁慕明說，這其實也是保護郝龍斌，因為郝龍斌曾任新黨全委會召集人，面對國民黨和民進黨都會有新黨的包袱，如今郝龍斌的主張顯然違背新黨立場，「道不同不相為謀」 ，新黨必須切斷與他過去的關係。

郁慕明說，郝龍斌或許是為了選國民黨主席，必須要「語不驚人死不休」，展現對大陸強硬的態度。對於國民黨黨內選舉，新黨不介入也沒意見，但對涉及兩岸關係的原則問題，攸關台灣前途，新黨必須表明立場，對郝龍斌所言提出批判。

郁慕明表示，兩岸關係最基本的原則，就是必須和平交流，郝龍斌用停止三通威脅大陸，但可曾想過是台灣更需要三通，還是大陸？大家都明白，明明三通是台灣需要，也對台灣人民有利，拿兩岸的和平交流作政治操作，那和民進黨有什麼兩樣？

郁慕明指出，蔡英文前陣子對BBC的談話，直接挑明已做好戰爭準備，挑釁大陸的意味比郝龍斌更濃，郝龍斌要表現對大陸強硬，根本比不上蔡英文。當大綠民進黨將兩岸帶向對衝，藍營本應扮演反制的角色，如今卻變成小綠跟隨民進黨，那新黨只有與之切割，讓郝龍斌自由自在，將來責任自己承擔。

郁慕明稱，自己的表達已比較委婉，但他的態度絕對是明確且堅定，相信新黨的支持者都會贊同他的表態。

郝龍斌新黨郁慕明

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