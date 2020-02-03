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僑委會春訪團納卯演出 菲國觀眾掌聲如雷

2020-02-03 20:19聯合新聞網 台北訊

僑務委員會 2020 年春節文化訪問團FOCA福爾摩沙馬戲團1日晚在菲律賓納卯市盛大演出，結合大旗、武術、大環、立方體、扯鈴等臺灣傳統技藝和當代馬戲的表演，引來現場近4000名觀眾掌聲喝采不斷，大呼精彩。菲律賓納卯市議員納卯市市議員阿貝勒拉(Nilo D. Abellera)代表市長參加，他也在僑委會委員長吳新興的鼓勵下上場互動，轉動大環，氣氛熱烈。

吳新興率領2020年春訪團於1日抵達菲律賓納卯市RMC體育館演出，問候當地僑民。吳新興表示非常高興再次來到納卯，與大家共同感受臺灣的文化多元與社會生命力，共享年節歡樂氣氛，並特別感謝主辦單位納卯菲華文化協會長期支持中華民國、團結僑社、致力國民外交，透過這次訪演不僅能提升臺灣在當地的知名度，更能加深菲律賓與臺灣的文化情感連結，甚具意義。

承辦僑團納卯菲華文化協會王宏道表示，此場演出觀眾反應非常熱烈，現場幾乎爆滿，僑界更將此次演出譽為近年在菲律賓最具可看性與互動的精彩演出。

當晚演出亦吸引許多菲國觀衆前往觀賞，他們對訪團表演者結合臺灣民俗技藝轉動大立方體和椅子的馬戲演出感到新奇又有趣，也對臺灣豐富多元文化有更深的認識，訪團精彩表演亦屢獲觀眾讃嘆熱情掌聲。

當天觀眾另有駐菲代表徐佩勇、菲律賓納卯市市議員阿貝勒拉(Nilo D. Abellera)、主辦僑團納卯菲華文化協會常務委員王宏道、王守慶、盧東海、菲律賓臺灣同鄉會蘇國芳、菲律賓臺商總會名譽總會長施秋煌、菲律賓臺商總會總會長黃雅惠、菲華文經總會常務委員丁金煌、關愛基金會創會會長黃清榮、僑務諮詢委員許金星等人。

吳新興(後排中)與當地僑民及演出成員合影。圖／僑委會提供
吳新興(後排中)與當地僑民及演出成員合影。圖／僑委會提供
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FOCA福爾摩沙馬戲團在當天的演出中呈現臺灣發展的歷程，讓菲國民眾更加了解臺灣。...
FOCA福爾摩沙馬戲團在當天的演出中呈現臺灣發展的歷程，讓菲國民眾更加了解臺灣。圖／僑委會提供
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吳新興親自率領2020年僑委會春訪團到菲律賓演出。圖／僑委會提供
吳新興親自率領2020年僑委會春訪團到菲律賓演出。圖／僑委會提供
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馬戲團成員突現觀眾席與觀眾互動，引來驚呼，前排右二為吳新興。圖／僑委會提供
馬戲團成員突現觀眾席與觀眾互動，引來驚呼，前排右二為吳新興。圖／僑委會提供
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當晚演出吸引約 4000 名民眾觀賞演出，現場幾乎爆滿。圖／僑委會提供
當晚演出吸引約 4000 名民眾觀賞演出，現場幾乎爆滿。圖／僑委會提供
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僑委會109年春節文化訪問團1日晚上抵達納卯市演出，代表市長薩拉．杜特蒂出席的市...
僑委會109年春節文化訪問團1日晚上抵達納卯市演出，代表市長薩拉．杜特蒂出席的市議員阿貝勒拉（中）也上場參與互動環節，與表演者互動。圖／僑委會提供
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菲律賓吳新興商總僑委會
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