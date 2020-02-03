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影／口罩何時戴？ 防疫醫師要大家謹記「一不三要」

2020-02-03 18:39聯合報 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導

口罩全台搶購，雖然政府一再強調不是人都需要戴口罩，但許多機關或是交通運輸卻又要求沒有戴口罩不得進入，到底何時「要戴口罩」，搞得民眾一頭霧水。疾病管制署防疫醫師詹珮君表示，可以謹記「一不三要」戴口罩原則，提醒戴口罩要記得壓墊片，與人交談時也不要拉下口罩。

詹珮君表示，許多民眾還不太清楚何時該戴口罩，戴口罩原則如下：

一「不」：就是在開放空間不用戴口罩。

三「要」：

1.是有生病，去醫院看病時要戴口罩，以保護其他人。

2.是如果免疫力不好的慢性病患者要戴口罩。

3.是出入人多擁擠的地方，人與人之間的距離小，要戴口罩。

詹珮君指出，很多人好不容易買到口罩，結果卻戴錯、戴反了，沒辦法達到保護效果。最常出現的兩大錯誤，第一是鼻梁的墊片沒壓，第二則是許多人要交談時就把口罩拉到下巴，因此提醒大家口罩「要戴就要戴好」。

針對口罩分配發放的問題，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在傍晚記者會時表示，目前口罩一天約可生產320萬片，但有許多民眾建議可採實名制，目前行政院也在研擬，但很多地方需要考慮，其中「健保卡是非常重要的考慮因素」，若有定案將儘速告知大眾。

防武漢肺炎口罩人人搶，但何時要戴或不戴，卻讓人一頭霧水。圖／本報系資料照
防武漢肺炎口罩人人搶，但何時要戴或不戴，卻讓人一頭霧水。圖／本報系資料照
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武漢肺炎肺炎口罩

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