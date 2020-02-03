黨主席補選登記首日 郝龍斌、江啟臣見朱立倫談「五大改革」

國民黨主席補選今天開始受理登記，前副主席郝龍斌及今天完成的立委江啟臣，今天先後拜會前黨主席朱立倫，不僅希望朱立倫在接下來的主席選舉過程中能力挺，同時請益包含黨務、改革路線、先進議題等內容。

據了解，郝龍斌是在今天上午11點拜會朱立倫，江啟臣隨後也在下午2時30分拜會朱立倫。

親朱人士表示，郝龍斌是朱立倫的老朋友，也是朱當時擔任國民黨主席時的副主席，兩人相識已久自然有默契；江啟臣則是朱立倫的老同事，江在擔任行政院新聞局長時，朱是當時的行政院副院長，兩人溝通一向順暢。

據了解，朱立倫與郝龍斌、江啟臣各別會面約莫一小時，會談間除互相拜年、各自闡述理念之外，大部分時間主要談及朱大年初四提出的「五大改革」。據了解，郝、江兩人皆對此表達認同，承諾當選黨主席之後，會落實朱立倫的改革路線。

據了解，朱言談中一再表示，這次是黨內選舉，大家可以爭黨主席，但這個「爭」，是國民黨要爭氣的「爭」，絕對不是鬥爭，所以過程中不能再有裂痕，才不會在主席補選完，讓改革能量削減。