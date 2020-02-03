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江啟臣、郝龍斌盼凝聚共識 張亞中籲真改革

2020-02-03 16:41台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

國民黨立委江啟臣（左2）首先繳交連署書，成為黨主選補選候選人之一。（Photo ...
國民黨立委江啟臣（左2）首先繳交連署書，成為黨主選補選候選人之一。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
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國民黨主席補選三強鼎立！國民黨立委江啟臣3日早上便到黨部繳交連署書，登記為候選人。他提到，希望黨內能透過充分辯論來凝聚共識，使國民黨更貼近民意。事前已繳交保證金的台大教授張亞中也現身，將報名表跟公開信交給黨部，呼籲黨部要真正改革，讓所有黨員都能參選，不要限制資格。

張亞中先前已繳交200萬保證金，他表示，國民黨若想改革，就要先從黨主席補選開始，但這次選舉仍然限制嚴格，要當過中常委、中評委等職務，還要在短時間內進行多人連署，根本沒有要改革的意思。他雖不符資格，仍到黨部繳交報名表，就是希望國民黨中央能廣納意見，讓他參選。

江：共識需充分討論

江啟臣隨後也到現場繳交3萬多份連署。針對先前黨內立委林為洲提出「一中兩國」的說法，他提到，黨內所有重要的論述都需要以台灣的民主自由為前提，通過充分的辯論後，才能爭取民眾支持。

「改革不是單純成立或廢掉黨部跟組織。」針對黃復興黨部存廢的問題，他提到，在中常委改選等組織改造方面，希望能夠成立決策委員會輔助主席，達到黨內組織扁平化、數位化等目標，他也會跟黨內多方請益，讓各黨部可以找到不同的時代任務。

郝：望初選門檻降低

另外，已經登記參選的前台北市長郝龍斌3日下午受訪時提到，兩岸之所以會有三通，就是因為雙方都有善意。但如今看來雙方都沒有共識。「以大事小要能容。」他希望中國政府要先釋出善意，降低台灣人恐懼被併吞的想法，兩岸關係才能有解。

郝龍斌也希望國民黨黨主席初選的門檻能夠降低、放寬限制，開放更多黨員競爭黨主席，透過選舉的過程，讓整個黨凝聚共識，越來越團結。針對黃復興黨部，郝龍斌也認為不需要裁撤，而是透過改革注入新血，繼續發揮黃復興「愛國愛黨」的忠貞精神。

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國民黨黃復興黨部郝龍斌

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