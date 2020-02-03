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大陸公開求救 承認急需口罩、防護衣

防堵武漢肺炎達共識！ 全台大專院校延至3月2日後開學

黃士修整理高雄氣爆升官圖 網：果真兩岸一家親

2020-02-03 16:27聯合報 記者林文義／台北即時報導

大陸武漢肺炎疫情蔓延，有網友發現，湖北省紅十字會會長以及湖北省副省長，都是天津爆炸事件後，被撤職的天津市副市長趙海山。「以核養綠」公投案領銜人黃士修臉書笑稱「沒事兒，兩岸一家親，堅守共產主義民主進步價值」。

黃士修在臉書整理民進黨高官在高雄氣爆案事件後的升官圖：高雄市陳菊任內高雄氣爆→副市長吳宏謀請辭→轉任市政顧問→再任副市長→出任行政院政委兼工程會主委→轉任台港公司董事長→出任交通部長→宜蘭普悠瑪列車出軌請辭→接任中華郵政董事長→宜蘭南方澳跨海大橋斷裂→被發現在台港公司董事長任內沒維護→繼續當官。

高雄市長陳菊任內高雄氣爆→工務局長楊明州請辭→升任高雄市副秘書長→再升任高雄市副市長

高雄市長陳菊任內高雄氣爆→水利局長李賢義請辭→升任台中市副秘書長→轉任台南市水利局長

高雄市長陳菊任內高雄氣爆→捷運局長陳存永請辭→轉任高雄市秘書長

黃士修PO文後，有網友補充更正：

天津津海濱區爆炸事件發生的時候趙海山是市科委主任，不是副市長，這件事故主要負責的是天津交通運輸委員會，天津交通運輸委員會主任武岱等25人被判刑，負責交通運輸的副市長等人連帶責任被免職。

有網友附和指出民共才真的是一家親，果真兩岸一家親，血濃於水，連做的事情都一樣，並提醒黃士修不要記太清楚，會被討厭的；也有人說這故事告訴我們，請辭只是一種姿態人脈、派系、誰當權，才是決定人事的關鍵。　

「以核養綠」公投案領銜人黃士修。圖翻攝自臉書
「以核養綠」公投案領銜人黃士修。圖翻攝自臉書
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高雄市氣爆陳菊

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