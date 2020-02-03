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拜會老王是起手式？網友：請江啟臣承諾推動關說司法罪

2020-02-03 15:37聯合報 記者林文義／台北即時報導

角逐國民黨主席的立委江啟臣今天接受資深媒體人黃暐瀚專訪，他表示兩岸論述的走向及選項都必須確保以民主、自由為出發點，黨主席是扮演「平台」角色，讓相關議題充分討論後、達成共識，但必須貼近民意；黃暐瀚指江啟臣47歲，點出國民黨年輕化的急迫性。 

黃暐瀚指出，閾民黨改選黨主席，江啟臣出陣，他年紀比郝龍斌小了20歲，江啟臣是國民黨有史以來，最年輕的「主席參選人」，雖然有人批評：「是有多年輕？也都47歲了（今年滿48)！」，是不年輕啊，但已經是國民黨有史以來，最年輕的主席參選人，就知道「年輕化」對國民黨來說，有多麼急迫？

黃暐瀚並說，面對國民黨主席選舉，江啟臣即將面對幾大難題：

1、黨內選舉，取決於黨內民意！不是「選民民意」。

2、兩岸關係，動輒得咎，怎麼定位，會是難題。

3、年輕人對國民黨毫無好感，但手上卻都又握著選票，想贏回年輕人的心，如登天之難。

有網友為江啟臣加油，表示支持新思維，總算看到一點希望了，中生代切記發展同時，也要繼續提拔更年輕優秀的黨內同志！一棒接一棒，未來才有望，不然，就是又重蹈覆徹先前的錯誤；但也有人吐槽，指兩個要選黨主席的人起手式都是請益老王，說要改革啊 ( 遠目 ) .... 還是國民黨資深老黨員都沒了，有網友要江啟臣承諾，當上黨主席之後全力推動關說司法罪。

參選國民黨主席的立委江啟臣（圖）3日接受廣播專訪。圖／POP撞新聞提供
參選國民黨主席的立委江啟臣（圖）3日接受廣播專訪。圖／POP撞新聞提供
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國民黨江啟臣黃暐瀚

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