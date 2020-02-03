親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
政治
軍事
綜合

首批滯武漢台胞搭東航晚間9點抵台 第二批包機周內啟動

國民黨協助武漢台胞返台 呼籲政府做好防疫配套

2020-02-03 14:08聯合報 記者王寓中／台北即時報導

針對滯留武漢台胞將包機返台，國民黨今天發表聲明表示，國民黨於春節期間接獲部分台商協會會長意見，隨即啟動國共兩黨聯繫機制，與對岸積極溝通，並樂見陸方以人道為先的回應；國民黨呼籲兩岸當局加強合作抗疫治疫，國民黨也將繼續結合台灣社會各界，提供防控疫情必要的支援。

國民黨指出，據了解，武漢台胞將由陸籍的東方航空公司載運返台，今晚6時辦理登機手續，預定6時50分起飛，晚間9時許抵台。對於包機返台民眾後續的疫情檢測、定點隔離、生活照顧等相關配套措施，國民黨呼籲政府能考慮周詳、完善處理，除了最重要的防疫工作，也需顧及保障民眾權益，並力求減低社會大眾對於疫情的恐慌與疑慮。

國民黨指出，武漢疫情爆發後，國民黨立即透過管道關懷在大陸生活就學與工作的台商、台生、陸配，並本著人溺己溺精神，表達對疫情蔓延的關切，同時向兩岸與世界各地的罹病者及其家屬表示慰問。

春節期間，國民黨接獲部分台商協會會長意見，認為既然海、陸兩會向大陸國台辦提議包機載回武漢地區台胞遭拒，期盼國民黨能主動解同胞之困。代理主席林榮德隨即召集大陸事務部等相關主管和台商會長研議，決定分頭進行溝通協調處理。後經確認武漢台胞有需要、政府有準備且同意，國民黨隨即啟動依據2005年連胡五項願景建構的國共兩黨聯繫機制，向對岸表達積極協助包機撤回武漢台胞，並同機運送抗疫物資的意願。

對於國民黨表達的期待，昨日武漢當局回覆「高度重視，正在積極協助解決」，國民黨樂見陸方以人道為先的回應，並呼籲兩岸當局加強合作抗疫治疫，也請陸方持續給予未能乘坐包機返台的各疫情區台胞週全照料。

國民黨疫情台商

延伸閱讀

影／武漢火神山醫院8天完工 解放軍接管今啟用

首批滯武漢台胞搭東航晚間9點抵台 第二批包機...

首批滯武漢台胞 今晚6時辦理登機直飛台灣

首批滯武漢台胞今包機返台 海基會：航班確認中

相關新聞

罷韓一周內破十萬 台灣基進：感謝韓粉等三種人

2020-02-03 12:59

登記參選國民黨魁 江啟臣：兩岸論述須貼近民意

2020-02-03 14:11

國民黨改革 江啟臣籲成立集體領導平台

2020-02-03 14:09

佈局2022？ 民眾黨團劃分全國責任區

2020-02-03 13:27

罷韓送口罩受質疑 公民割草：受贈品做全民防疫

2020-02-03 12:31

鄭文燦：武漢肺炎對中共執政正當性是很大的挑戰

2020-02-03 12:29

影／談韓國瑜遭罷免 江啟臣：給他支持！

2020-02-03 12:22

罷韓送口罩？藍營痛批：罷韓罷到沒人性！

2020-02-03 11:43

國民黨主席補選 江啟臣、張亞中今早登記

2020-02-03 11:31

【即時短評】民眾黨進國會 柯文哲是神主牌還是包袱？

2020-02-03 11:27

防疫先！蘇貞昌暫緩宴請綠委 考慮拜會朝野黨團

2020-02-03 11:16

罷韓連署5天破11萬份！陳冠榮等人鞠躬90度感謝市民

2020-02-03 10:42

蔡英文：正式呼籲聯合國相關機構 正視台灣的健康權益

2020-02-03 10:42

美參議員羅姆尼、賈納德 批世衛等國際組織排除台灣

2020-02-03 09:56

江啟臣：黨主席要有魄力貫徹黨紀 不提名就不提名

2020-02-03 09:46

確診台商舞廳趴趴走致恐慌 民眾黨研議應優先修法

2020-02-03 09:38

國民黨團稱武漢肺炎為照妖鏡 籲對岸讓台加入WHO與WHA

2020-02-03 09:18

賴清德「個人身分」赴美 總統樂見

2020-02-03 09:11

立院龍頭選舉疑跑票 賴士葆：黨團像一盤散沙

2020-02-03 01:01

政院部會不再列席相關會議 考試院人士：院長要硬起來

2020-02-03 00:57

新聞眼／蔡續打親美遠中牌 兩岸冰封

2020-02-03 00:51

學者：美藉華府行 摸清賴清德政治主張

2020-02-03 00:43

外交突破…準副總統賴清德訪美 有機會與川普碰面

2020-02-03 00:38

賴清德「準副總統」訪華府 台美斷交後最高層級

2020-02-02 22:37

中國限縮我非洲友邦簽證核發 外交部：譴責與唾棄

2020-02-02 22:07

郝龍斌：兩岸是時候從互不否認存在 到尊重彼此存在

2020-02-02 16:23

侯友宜：世界各國應該舉雙手 歡迎我們加入WHO

2020-02-02 15:19

武漢撤僑台人安排 指揮中心：北中南安置所設單人房

2020-02-02 14:58

開第一槍！朱立倫籲北京政府勿阻擋台灣加入WHO

2020-02-02 14:29

立院龍頭選舉藍營疑跑票 秦慧珠諷：最強在野黨變笑話

2020-02-02 14:10

不去考試院會議？人事行政總處：不常態列席 有邀就會去

2020-02-02 13:34

政院部會不列席考試院會議 考委批：帶頭違法

2020-02-02 13:33

人事行政總處：不常態性列席考試院會 但若獲邀會出席

2020-02-02 11:47

政院發函相關部會不再列席考試院會議 考委批帶頭違法

2020-02-02 11:46

朱立倫提四期許 盼兩岸大局為重防疫合作

2020-02-02 11:22

立法院長選舉國民黨疑跑票 馬英九、林奕華坦言要檢討

2020-02-02 10:45

郝龍斌提「斷三通」 馬英九：沒必要

2020-02-02 10:34

影／指南宮參香祈福 馬英九：呂祖也算防瘟疫專業人士

2020-02-02 10:24

反罷韓 孫大千矛頭指陳菊：執政10年表現該不該被罷免

2020-02-02 10:03
看更多

熱門文章

防疫照顧假 人資主管教你怎麼「請假」

2020-02-02 21:43

爆武漢台人隔離地點恐遭罰 柯文哲驚：要被抓去關了？

2020-02-02 19:21

全球疫情整理包／武漢肺炎美國再增1例確診 境外菲律賓1例身亡！

2020-02-03 08:20

滯武漢台人將返國 柯文哲爆：部分安置陽明山

2020-02-02 16:42

武漢肺炎疫情未見緩和 湖北新增56例死亡、17,205例確診

2020-02-03 07:35

武漢肺炎一日暴增57死 累計死亡人數超越SARS

2020-02-03 08:53

口罩統一調度仍缺貨 指揮中心：實名制研議中

2020-02-02 20:07

被稱武漢團落跑陳女找到了 原來是阿嬤已被撤銷列管

2020-02-02 14:35

國軍解口罩之亂！零經驗義務勞工 廠商打算這麼用…

2020-02-03 08:00

侯友宜建議用健保卡領口罩 經濟部：建議不錯會再研究

2020-02-02 20:50

中研院示警：武漢肺炎病毒三大特性 恐成常態傳染病

2020-02-03 11:34

大陸武漢肺炎病例創新高 專家憂：台灣也難逃

2020-02-03 09:44

賴清德「準副總統」訪華府 台美斷交後最高層級

2020-02-02 22:37

連市長都買不到口罩 侯友宜： 你說市民買得到嗎？

2020-02-02 16:26

爆台胞隔離地惹議 柯文哲：大陸疫情失控就是因為隱匿

2020-02-03 10:43

獨／滯武漢台胞首批200多人 確定今日陸航包機回台

2020-02-03 09:21

網瘋傳南投出現確診 她闢謠更一句話點出關鍵

2020-02-03 07:17

柯文哲指安置所在陽明山 文大學生會：強烈籲審慎評估

2020-02-03 07:34

滯武漢台胞將返台！包機全程隔離 確診者不登機

2020-02-03 00:05

紐時：武漢肺炎越來越像大流行病 如流感傳播全球

2020-02-03 09:49

注意手部衛生！廣州首次在門把手上發現武漢肺炎病毒

2020-02-03 12:15

罷韓連署5天破11萬份！陳冠榮等人鞠躬90度感謝市民

2020-02-03 10:42

實情恐更嚴峻！陸媒：武漢肺炎官方數據 不能反映全貌

2020-02-02 16:26

武漢封城 專家：造成病毒大擴散 但有助國外防疫

2020-02-03 09:14

立院龍頭選舉藍營疑跑票 秦慧珠諷：最強在野黨變笑話

2020-02-02 14:10

柯文哲曝光隔離場所？ 陳時中重話回擊：擅自公布可罰

2020-02-02 20:26

疫情嚴峻加上陸客歸零 台東綺麗渡假村推留職停薪應變

2020-02-02 19:11

首批滯武漢台胞 今晚6時辦理登機直飛台灣

2020-02-03 11:52

武漢肺炎有解？泰國醫師：抗流感、愛滋藥物加速痊癒

2020-02-02 17:37

武漢撤僑台人安排 指揮中心：北中南安置所設單人房

2020-02-02 14:58

接回武漢台胞…柯文哲爆安置陽明山 衛福部傻眼

2020-02-02 23:48

武漢肺炎／浙江多地今起「半封城」 限每戶只能一人出門採買

2020-02-02 17:43

滯武漢台人將返國 擬在營區或部會閒置空間隔離

2020-02-02 15:41

擴大武漢肺炎防疫 溫州市列為二級流行地區

2020-02-02 20:10

壞消息總先壓下 中國因惡習延誤武漢肺炎防疫先機

2020-02-02 15:23

武漢返台男女失蹤？ 婦人設籍桃園一直都在沒落跑

2020-02-02 14:57

武漢肺炎「重災區」溫州 調查：每例患者平均接觸16人

2020-02-02 21:44

柯文哲爆隔離地惹議 苗博雅砲轟：公開透明不是遮羞布

2020-02-03 11:45

8天飆速完工…武漢火神山醫院今啟用

2020-02-03 00:05

武漢肺炎致死率比SARS低？ 病毒專家：不見得

2020-02-03 09:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top