國民黨協助武漢台胞返台 呼籲政府做好防疫配套

針對滯留武漢台胞將包機返台，國民黨今天發表聲明表示，國民黨於春節期間接獲部分台商協會會長意見，隨即啟動國共兩黨聯繫機制，與對岸積極溝通，並樂見陸方以人道為先的回應；國民黨呼籲兩岸當局加強合作抗疫治疫，國民黨也將繼續結合台灣社會各界，提供防控疫情必要的支援。

國民黨指出，據了解，武漢台胞將由陸籍的東方航空公司載運返台，今晚6時辦理登機手續，預定6時50分起飛，晚間9時許抵台。對於包機返台民眾後續的疫情檢測、定點隔離、生活照顧等相關配套措施，國民黨呼籲政府能考慮周詳、完善處理，除了最重要的防疫工作，也需顧及保障民眾權益，並力求減低社會大眾對於疫情的恐慌與疑慮。

國民黨指出，武漢疫情爆發後，國民黨立即透過管道關懷在大陸生活就學與工作的台商、台生、陸配，並本著人溺己溺精神，表達對疫情蔓延的關切，同時向兩岸與世界各地的罹病者及其家屬表示慰問。

春節期間，國民黨接獲部分台商協會會長意見，認為既然海、陸兩會向大陸國台辦提議包機載回武漢地區台胞遭拒，期盼國民黨能主動解同胞之困。代理主席林榮德隨即召集大陸事務部等相關主管和台商會長研議，決定分頭進行溝通協調處理。後經確認武漢台胞有需要、政府有準備且同意，國民黨隨即啟動依據2005年連胡五項願景建構的國共兩黨聯繫機制，向對岸表達積極協助包機撤回武漢台胞，並同機運送抗疫物資的意願。

對於國民黨表達的期待，昨日武漢當局回覆「高度重視，正在積極協助解決」，國民黨樂見陸方以人道為先的回應，並呼籲兩岸當局加強合作抗疫治疫，也請陸方持續給予未能乘坐包機返台的各疫情區台胞週全照料。