罷韓一周內破十萬 台灣基進：感謝韓粉等三種人

公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜行動，目前第二階段連署已突破十萬份。台灣基進今天在臉書提到，感謝包括鄭東元在內的所有韓粉。圖／擷取自台灣基進臉書 分享 facebook 公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜行動，目前第二階段連署已突破十萬份。台灣基進今天在臉書提到，他們能夠達到一周破十萬人連署，要感謝三種人，第一種人是耐心填寫連署書的市民；第二種是不分你我的志工朋友；至於要感謝的第三種人，則是包括鄭東元在內的所有韓粉。

台灣基進今天在臉書提到，罷韓第二階段連署這一週來，許多高雄市民對於書寫連署書的緊繃，甚至有人寫到數十次、寫到摔筆，甚至發怒，但市民寫連署的憤怒是針對韓國瑜。罷韓人士再一次呼籲韓國瑜，讓政務官退出選委會，讓市民有免於恐懼的權利，不要讓市民繼續憤怒。

另外對於能夠達到一周破十萬連署，台灣基進則提到要感謝三種人，第一種是耐心填寫連署書的市民，就算填到20次、寫了超過一小時，也都耐心的，把連署書填完的市民朋友。第二種是不分你我的志工朋友，這幾天遭逢寒流，溫度低至跟韓國瑜一樣，讓高雄人難以忍受，都還是不畏風寒的站出來。就算被民眾對韓國瑜的憤怒波及，也不溫布火繼續這項歷史任務。耗費自己的休息時間，也要替高雄達成這項使命。

至於感謝的第三種人，是包括鄭東元在內的所有韓粉，當韓粉一再的攻擊，就讓高雄市民看得更加清楚，韓國瑜沒有反省，還是一再的用造謠抹黑，去獲得自己的政治利益，江山易改、本性難移。