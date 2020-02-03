罷韓送口罩受質疑 公民割草：受贈品做全民防疫

國民黨高雄市議員陳玫娟、陳麗娜、邱于軒、陳若翠、李雅芬等人開記者會，質疑罷韓團體把口罩當贈品，引誘民眾參加。 聯合報記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook 國民黨高雄市議員陳麗娜等人批評罷韓團體以口罩為誘因吸引罷韓連署，公民割草回應，是受贈於立委選舉剩餘品1700片，也是全民防疫的一環，提供民眾正確的防疫資訊。

被批罷韓發送口罩一事，公民割草回應，是接受民進黨立委趙天麟捐贈選舉剩餘品約1700片口罩，保留部分在罷韓總部，另外一些提供給議員，並非連署罷韓送口罩，他強調，發送給罷韓民眾也是全民防疫的一環。

國民黨高雄市議員陳麗娜、陳玫娟等人今天以「罷韓罷到沒人性」為題在黨團召開記者會批評公民團體罷韓送口罩，不滿罷韓行動將「一罩難求」的防疫物資口罩當誘因，吸引民連署。現場還揭露一張民進黨市議員林智鴻發送口罩給連署民眾的照片。

議員表示尊重罷免的公民權行使，但是面對基層民眾恐慌還買不到口罩到處求人代購，公民團體卻可以藉由連署罷韓送口罩，市議員陳若翠批評藉由公民權的行使拿人民的健康權做操作；陳麗娜則質疑是提升連署件數的方法；陳玫娟呼籲罷韓團體捐出口罩，勿再用口罩做政治操作。

陳麗娜也對於目前口罩慌的問題建議比照過去米酒荒的配購方式，按戶配售，如果中央無法提供免費口罩，就用徵收價讓配售，盼讓民眾安心度過防疫期。

有關發給連署民眾口罩一事，林智鴻表示，自己的服務處於年初五受贈約500片口罩，提供每人一片也是教導正確防疫的資訊，批評國民黨議員錯置時間和邏輯，是散布不實謠言，籲國民黨公開道歉。