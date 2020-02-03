罷韓送口罩？藍營痛批：罷韓罷到沒人性！

高市議會國民黨團今質疑罷韓團體，利用贈送口罩引誘民眾參與罷韓連署，想利用口罩等防疫資源提升罷韓量，是罷韓罷到沒人性，不如捐給有需要的人，才是真正愛高雄。罷韓團體則指，口罩是民代選後剩餘轉贈，罷韓民眾也需要防疫。

國民黨高雄市議員陳玫娟、陳麗娜、邱于軒、陳若翠、李雅芬等人今開記者會，質疑罷韓團體把口罩當贈品，引誘民眾參加。陳玫娟說，現在口罩一片難求，不解為何還有人可以用防疫的口罩來做政治操作？令國民黨團感到非常痛心。

邱于軒痛批罷韓罷到沒人性，現在口罩一片難求，但罷韓團體卻利用口罩這種防疫物資，拿來當作連署罷韓的誘因，真的是愛高雄嗎？何不發揮對人飢己飢、人溺己溺的心情，把口罩捐出來，展現愛高雄的心。

陳若翠說，搶購口罩已造成人心浮動，市府也戰戰兢兢的防疫，但卻有人扯後腿，用罷韓送口罩搞罷免，難道罷韓比百姓健康還重要嗎？救命用的口罩，竟然可以拿來政治操作，這種心態跟這作法，不僅是低級，而且沒有人性，口口聲聲說愛高雄，不幫忙就算了，還利用口罩罷韓，為何不把口罩捐出來給需要的市民或弱勢團體？這才是真正愛高雄，不希望滿腦子都是政治算計。

陳麗娜質疑，這麼多口罩量是立委選舉後剩下的嗎？還是民眾捐的嗎？如果民眾捐的話，那民眾又是在哪裡買的呢？其他民眾也很想買，但現在完全都訂不到；罷韓連署到底是公民行動，還是背後有政黨在支持的行動，希望說清楚、講明白。

陳麗娜並建議政府，可考慮以戶口名簿配售口罩，讓家家戶戶都能得到防疫資源保護。

罷韓團體公民割草說，之前送的口罩是立委趙天麟選後剩餘轉贈的，共1700份，多在罷韓連署現場送，部分由民進黨高市議員林智鴻分送給連署民眾，罷韓民眾也是需要防疫。