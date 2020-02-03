國民黨主席補選 江啟臣、張亞中今早登記

國民黨立委江啟臣（中）在前立委蔣乃辛（右）陪同下今早前往黨中央，完成黨主補選的登記。記者蔡佩芳／攝影 分享 facebook 國民黨立委江啟臣今早前往黨中央，正式登記參加國民黨主席補選。江啟臣表示，若當選黨主席，將取得中常會授權，成立黨中央、黨團、智庫與地方「三加一」集體領導的決策平台，推動黨的現代化、五大面向改革。

國民黨主席補選今明兩日登記，江啟臣繳交3萬4782份連署書，成為首位依照規定程序完成登記的參選者。

孫文學院院長張亞中今早也前往登記，但他並未繳交連署書，而是提出給黨中央與全體黨員公開信，批評黨主席選舉需要連署與曾任中央委員或中評委資格限制，是「意圖使人不能參選」的違法行為，呼籲黨改變惡習。他表示，他已繳交作業費新台幣200萬元，是否有資格參選，靜候黨中央最後決定。並呼籲有意參選黨主席的郝龍斌與江啟臣回應他的公開信。

也曾表態參選黨主席的藍天行動聯盟主席武之璋則與支持者赴黨中央抗議，黨主席選舉制度是種分贓制度。

江啟臣在完成登記後受訪時表示。如果當選黨主席，第一件事情將會了解代理黨中央推動的改革委員會進度與未來時程，希望最短時間內讓改革走上軌道。但改革需要時間，改革委員會對各種制度改革形成共識，還要經過全代會通過，在此之前他會尋求中常會授權，成立決策平台，納入地方縣市首長代表，希望能夠快速反應議題，有效率做成決策，分擔主席在做決策時，思慮或資訊上的不足，強化決策過程進一步接近民意。