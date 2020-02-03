【即時短評】民眾黨進國會 柯文哲是神主牌還是包袱？

台北市長柯文哲（左）日前曝光武漢台商回台後隔離安置地點，衛福部可能開罰。 記者許正宏／攝影 分享 facebook 武漢肺炎疫情持續延燒，相關議題也成焦點。新國會報到後的第一個工作日，國民黨和民眾黨先後舉行「口罩之亂」的記者會，建請中央建立實名制購買等措施。民眾黨立委張其祿昨也在臉書上表示，認為現行「傳染病防治法」的罰則可能過輕，為避免社會恐慌的情況惡化，似乎有意修法。

民眾黨周一上午記者會，五位立委全員到齊，提出四大主張，欲展現第三大黨的風範，然而民眾黨主動出擊，卻被黨主席柯文哲扯了一個後腿，日前被問及武漢返台國人隔離地點，柯文哲脫口而出，引發爭議。民眾黨專業監督的角色還沒站穩腳步，先成眾矢之的，處境尷尬。

被問及相關問題，總召賴香伶毫不遲疑，先把麥克風遞給蔡壁如。過去柯市府裡的大將蔡壁如，在市政為柯文哲擋子彈，如今進入國會，仍要幫市長擋子彈，稱市長「心直口快」，但相信是「無心之過」，語中也透露關心，表示「稍微看了一下」，幫市長看過法條，指能開罰的就是「傳染病防治法」第61條到63條，正好就是張其祿呼籲加重罰則的法條。

是張其祿真有主張，還是特別提議來避嫌，不得而知。不過民眾黨無可迴避，柯文哲的一言一行都將影響民眾對黨團的觀感。蔡壁如稱「該怎麼做就怎麼做」，對中央開罰柯文哲持正面態度，但仍難以切割。

恐怕未來黨團提出的修法，終成柯文哲的政見，但柯文哲的失言卻要為黨團減分。難加分，好減分，民眾黨團的困境不言而喻。而更有疑慮的是，若是黨團所提修法與北市府有利益衝突，該怎麼辦？

以民眾黨團推出財劃法修法為優先法案為例，黨團在修法上能否保持中立，不以保護北市府為最高原則，類似情況都將一再考驗民眾黨的良心。