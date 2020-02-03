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武漢肺炎敲警鐘：WHO秘書長譚德塞引國際非議

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防疫先！蘇貞昌暫緩宴請綠委 考慮拜會朝野黨團

2020-02-03 11:16聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

立法院新會期即將展開，過往行政院長習慣在開議前宴請黨團成員，但因仍在武漢肺炎防疫期間，原先閣揆蘇貞昌預計本周要約吃的飯局，確定暫緩舉行，政院人士指出，防疫為優先甚至取消也是有可能的；不過行政立法協調會報將重新開展，與黨籍委員分批次討論優先法案內容與順序。

上個會期因為是預算會期，行政院並未提出優先法案，而是交由民進黨立院團全權處理，這次新會期開議之前，行政院發言人Kolas Yotaka明確表示，行政院將提出優先法案，不過按照往例將先經過行政立法協調會報才決定。

政院人士表示，立院龍頭與黨團三長才剛產生，加上防疫仍是如火如荼進行，目前尚未正式討論會報舉行的時間，暫時先由幕僚作業中，持續盤點；施政報告除了未來展望之外，幾個防疫重點包含武漢肺炎疫情、非洲豬瘟等等也都將納入。Kolas也說，未來一定要加強與立院互動，因此蘇院長可望拜訪朝野各黨團。

另外，先前發生高雄台商患了武漢肺炎卻四處遊歷，法務部上月底曾建議修正傳染病防治法第62條，期盼強化法令執行力，被視為是可能的優先法案；但Kolas表示，此修法上週由政委羅秉成、林萬億共同邀集部會討論過一次，僅是大體討論，尚未有詳細內容。

行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
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武漢肺炎非洲豬瘟蘇貞昌

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