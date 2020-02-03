親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
政治
軍事
綜合

叫武漢人「去死」 恐慌助長霸凌 另種末日正籠罩武漢

日本歌舞伎「過勞詛咒」：市川海老藏掀起的傳統革命？

爆台胞隔離地惹議 柯文哲：大陸疫情失控就是因為隱匿

2020-02-03 10:43聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

武漢台商協會上午向本報證實，已經接到台辦通知，「今天包機確定會走一班」，也就是滯留武漢台胞首批的兩百多人，今天將搭乘大陸籍航空公司的包機，直飛台灣；至於台商回國後安置在哪裡？台北市長柯文哲昨受訪時透露，目前全台灣安置場所總計五處，其中台北市分到的是陽明山台銀宿舍，讓衛福部相當傻眼，衛福部長陳時中強調，將依照傳染病防治法處置。

對此，柯文哲今上午受訪時態度強硬，強調奇怪，基於地方首長，自己也沒有特別去(講)，就是記者詢問，自己隨意回答，不認為這是什麼機密，因為不可能的嘛，一定大家都會知道；自己是遵守SOP的人，那你要事前和我講有什麼可以講、什麼話不可以講，不然公文註明「密件」，自己就不會講。

柯文哲強調，自己寧可事先講，不要人進去後，再來定期抗爭，這不是更奇怪，政府做事還是盡量公開透明，中國大陸疫情失控就是因為隱匿的文化，難道衛福部要等到最後一秒鐘，人都進去了，才通知旁邊的居民嗎，不可能嘛，到時候抗爭更大。

柯文哲表示，中央政府決定要把中國大陸的台商撤回台灣，撤回來標準檢疫就是14天，全台灣規畫了5個收容地點，地點雖然是中央找的，但需要北市府支援醫療人力、警衛、後勤補給的，自己也看過那個資料，幾百人在收容所裡面，不可能台灣家屬不知道、周邊居民不知道，甚至支援的人力也都不知道。

柯文哲表示，與其遮躲掩藏，對自己來講就是「公開透明」，更何況自己也沒有講太多，也沒有特別爆料、惡意；如果陳時中要開罰，那就先講清楚，什麼事可以講的、什麼是不可以講的。

對於文大學生反彈，柯文哲說，其他四個地方都還沒有公佈，所以才會說要「公開透明」，中國大陸疫情會失控，就是因為隱匿，所以應該公開透明，做好該有的防備，「敵人是武漢肺炎，不要在自己內部製造敵人」。

至於是否會建議其他縣市首長也公布另外四個收容地點？柯文哲說未正面回應，僅說自己還是主張公開透明，因為不可能幾百個人藏在一個地方，長達14天，台灣的家屬、周邊居民都不知道，支援的人力也都不講，這不可能嘛，所以還是公開透明，這可以減少很多不必要的爭執。

柯文哲強調，不認為五個收容地點都要塞人，但自己還是主張要事先講，不要人都進去了，隔天才被周邊的居民發現，不是更慘。

不過外界質疑，事前公布收容地點，容易造成周邊居民恐慌。對此，柯文哲說，地點要選好，該做的防備還是要做。

柯文哲說，自己當時看那個地點，是不是找軍營比較好，不過自己也沒有意見，中央政府想怎麼幹就怎麼幹好了。

北市府副市長黃珊珊則認為，「公開透明」是北市府的立場，對北市府來講，設置任何收容處所都應該要讓台北市民有所防備，，就像當年SARS期間，和平醫院人員安置在南港基河國宅，當時防疫做得很好，居民也可以理解；所以防疫不可能不知道，但要知道才可以做防備，如果要地方政府、附近居民知道不能說，這不是好的方法，「清楚知道才可以做好的防備」。

台北市長柯文哲強調，自己寧可事先講，不要人進去後，再來定期抗爭，這不是更奇怪，政...
台北市長柯文哲強調，自己寧可事先講，不要人進去後，再來定期抗爭，這不是更奇怪，政府做事還是盡量公開透明，中國大陸疫情失控就是因為隱匿的文化，難道衛福部要等到最後一秒鐘，人都進去了，才通知旁邊的居民嗎。記者邱瓊玉／攝影
分享

武漢肺炎肺炎柯文哲陳時中

延伸閱讀

柯文哲指安置所在陽明山 文大學生會：強烈籲審...

柯文哲曝光隔離場所？ 陳時中重話回擊：擅自公...

爆武漢台人隔離地點恐遭罰 柯文哲驚：要被抓去...

滯武漢台人將返國 柯文哲爆：部分安置陽明山

相關新聞

首批滯武漢台胞今包機返台 海基會：航班確認中

2020-02-03 10:55

隔離收容營設桃園某陸軍營區 國軍動員後備軍人做口罩

2020-02-03 10:42

自爆隔離場所 柯文哲反稱政府應公開透明

2020-02-03 11:05

滯留武漢台商將返台 民航局：配合辦理

2020-02-03 10:54

大陸武漢肺炎病例創新高 專家憂：台灣也難逃

2020-02-03 09:44

獨／滯武漢台胞首批200多人 確定今日陸航包機回台

2020-02-03 09:21

防疫無漏洞 海巡加強安檢往來香港漁船防破口

2020-02-03 09:02

國軍解口罩之亂！零經驗義務勞工 廠商打算這麼用…

2020-02-03 08:00

柯文哲指安置所在陽明山 文大學生會：強烈籲審慎評估

2020-02-03 07:34

網瘋傳南投出現確診 她闢謠更一句話點出關鍵

2020-02-03 07:17

武漢返台留假資料？男現身喊冤

2020-02-03 01:21

「連市長都買不到」侯友宜建議憑健保卡領口罩

2020-02-03 00:09

滯武漢台胞將返台！包機全程隔離 確診者不登機

2020-02-03 00:05

滯武漢台胞激動…「能回台灣 隔離一個月也願意」

2020-02-03 00:01

口罩通路漏網之魚？社區藥局每家分不到一盒

2020-02-02 23:59

廣東飛回來 機場如臨大敵

2020-02-02 23:57

蒙古也禁港澳台 拒我男足隊入境

2020-02-02 23:55

新聞眼／口罩之亂+開學之亂…防疫決策不周全惹怨

2020-02-02 23:52

義大利對我禁航 吳釗燮砲火對準WHO

2020-02-02 23:52

止亂！中央研議口罩採實名制

2020-02-02 23:49

接回武漢台胞…柯文哲爆安置陽明山 衛福部傻眼

2020-02-02 23:48

澎湖防疫 加強驅逐越界陸船

2020-02-02 23:48

台南隆田酒廠釋95%酒精 1人限購2瓶

2020-02-02 23:47

疫情延燒 嘉縣市首長拜廟祈福

2020-02-02 23:43

口罩供不應求 嘉市設醫事平台

2020-02-02 23:42

港客下船6天後確診武漢肺炎 公主遊輪：乘客、船員目前無異狀

2020-02-02 23:41

揪甘心！新北基隆愛心口罩陸續釋出

2020-02-02 23:39

武漢台胞回台 首批估逾200人

2020-02-02 23:30

口罩之亂 高雄消保官籲勿囤貨

2020-02-02 23:11

防疫照顧假 人資主管教你怎麼「請假」

2020-02-02 21:43

侯友宜建議用健保卡領口罩 經濟部：建議不錯會再研究

2020-02-02 20:50

柯文哲曝光隔離場所？ 陳時中重話回擊：擅自公布可罰

2020-02-02 20:26

武漢撤僑台商 指揮中心：北中南各一安置所採單人房

2020-02-02 20:25

嘉市成立「醫事口罩平台」 醫療人員免驚口罩買不到

2020-02-02 20:18

擴大武漢肺炎防疫 溫州市列為二級流行地區

2020-02-02 20:10

口罩統一調度仍缺貨 指揮中心：實名制研議中

2020-02-02 20:07

彰化開始手機定位追蹤武漢肺炎隔離者 警局：派出所明起量額溫

2020-02-02 20:02

爆武漢台人隔離地點恐遭罰 柯文哲驚：要被抓去關了？

2020-02-02 19:21

教會崇拜嚴陣以待 聚會人數受影響

2020-02-02 19:14
看更多

熱門文章

武漢肺炎救命藥出現了？美治療染病男 一天就見效

2020-02-02 12:40

爆武漢台人隔離地點恐遭罰 柯文哲驚：要被抓去關了？

2020-02-02 19:21

防疫照顧假 人資主管教你怎麼「請假」

2020-02-02 21:43

全球疫情整理包／武漢肺炎美國再增1例確診 境外菲律賓1例身亡！

2020-02-03 08:20

滯武漢台人將返國 柯文哲爆：部分安置陽明山

2020-02-02 16:42

又停飛！ 越南航空今仍取消高雄出發班機

2020-02-02 11:28

武漢肺炎疫情未見緩和 湖北新增56例死亡、17,205例確診

2020-02-03 07:35

中國境外首起武漢肺炎死亡病例！44歲武漢男菲律賓身亡

2020-02-02 11:19

武漢台人撤返後隔離營區確定設北部 地點保密

2020-02-02 11:21

8天火速完工！抗武漢肺炎 火神山醫院明起接診

2020-02-02 13:27

口罩統一調度仍缺貨 指揮中心：實名制研議中

2020-02-02 20:07

被稱武漢團落跑陳女找到了 原來是阿嬤已被撤銷列管

2020-02-02 14:35

陸官方首度證實 首批武漢台胞200多人將先返台

2020-02-02 13:12

侯友宜建議用健保卡領口罩 經濟部：建議不錯會再研究

2020-02-02 20:50

武漢肺炎一日暴增57死 累計死亡人數超越SARS

2020-02-03 08:53

連市長都買不到口罩 侯友宜： 你說市民買得到嗎？

2020-02-02 16:26

賴清德「準副總統」訪華府 台美斷交後最高層級

2020-02-02 22:37

國軍解口罩之亂！零經驗義務勞工 廠商打算這麼用…

2020-02-03 08:00

武漢返台馮男喊冤：16日回台根本沒要求填寫資料

2020-02-02 14:08

獨／滯武漢台胞首批200多人 確定今日陸航包機回台

2020-02-03 09:21

「挺台灣加入WHO」向白宫請願數破10萬 美政府需回應

2020-02-02 12:43

網瘋傳南投出現確診 她闢謠更一句話點出關鍵

2020-02-03 07:17

滯武漢台胞將返台！包機全程隔離 確診者不登機

2020-02-03 00:05

武漢肺炎全球恐中 台灣迷妹赴韓被當中國人引發抗議

2020-02-02 13:05

實情恐更嚴峻！陸媒：武漢肺炎官方數據 不能反映全貌

2020-02-02 16:26

立院龍頭選舉藍營疑跑票 秦慧珠諷：最強在野黨變笑話

2020-02-02 14:10

解放軍出動！共軍1400醫護員赴火神山 治武漢肺炎患者

2020-02-02 13:45

疫情嚴峻加上陸客歸零 台東綺麗渡假村推留職停薪應變

2020-02-02 19:11

武漢撤僑台人安排 指揮中心：北中南安置所設單人房

2020-02-02 14:58

柯文哲曝光隔離場所？ 陳時中重話回擊：擅自公布可罰

2020-02-02 20:26

武漢肺炎有解？泰國醫師：抗流感、愛滋藥物加速痊癒

2020-02-02 17:37

柯文哲指安置所在陽明山 文大學生會：強烈籲審慎評估

2020-02-03 07:34

武漢肺炎／浙江多地今起「半封城」 限每戶只能一人出門採買

2020-02-02 17:43

接回武漢台胞…柯文哲爆安置陽明山 衛福部傻眼

2020-02-02 23:48

滯武漢台人將返國 擬在營區或部會閒置空間隔離

2020-02-02 15:41

擴大武漢肺炎防疫 溫州市列為二級流行地區

2020-02-02 20:10

壞消息總先壓下 中國因惡習延誤武漢肺炎防疫先機

2020-02-02 15:23

武漢返台男女失蹤？ 婦人設籍桃園一直都在沒落跑

2020-02-02 14:57

武漢肺炎「重災區」溫州 調查：每例患者平均接觸16人

2020-02-02 21:44

美國對抗武漢肺炎 實驗藥收效

2020-02-02 13:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top