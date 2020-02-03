爆台胞隔離地惹議 柯文哲：大陸疫情失控就是因為隱匿

武漢台商協會上午向本報證實，已經接到台辦通知，「今天包機確定會走一班」，也就是滯留武漢台胞首批的兩百多人，今天將搭乘大陸籍航空公司的包機，直飛台灣；至於台商回國後安置在哪裡？台北市長柯文哲昨受訪時透露，目前全台灣安置場所總計五處，其中台北市分到的是陽明山台銀宿舍，讓衛福部相當傻眼，衛福部長陳時中強調，將依照傳染病防治法處置。

對此，柯文哲今上午受訪時態度強硬，強調奇怪，基於地方首長，自己也沒有特別去(講)，就是記者詢問，自己隨意回答，不認為這是什麼機密，因為不可能的嘛，一定大家都會知道；自己是遵守SOP的人，那你要事前和我講有什麼可以講、什麼話不可以講，不然公文註明「密件」，自己就不會講。

柯文哲強調，自己寧可事先講，不要人進去後，再來定期抗爭，這不是更奇怪，政府做事還是盡量公開透明，中國大陸疫情失控就是因為隱匿的文化，難道衛福部要等到最後一秒鐘，人都進去了，才通知旁邊的居民嗎，不可能嘛，到時候抗爭更大。

柯文哲表示，中央政府決定要把中國大陸的台商撤回台灣，撤回來標準檢疫就是14天，全台灣規畫了5個收容地點，地點雖然是中央找的，但需要北市府支援醫療人力、警衛、後勤補給的，自己也看過那個資料，幾百人在收容所裡面，不可能台灣家屬不知道、周邊居民不知道，甚至支援的人力也都不知道。

柯文哲表示，與其遮躲掩藏，對自己來講就是「公開透明」，更何況自己也沒有講太多，也沒有特別爆料、惡意；如果陳時中要開罰，那就先講清楚，什麼事可以講的、什麼是不可以講的。

對於文大學生反彈，柯文哲說，其他四個地方都還沒有公佈，所以才會說要「公開透明」，中國大陸疫情會失控，就是因為隱匿，所以應該公開透明，做好該有的防備，「敵人是武漢肺炎，不要在自己內部製造敵人」。

至於是否會建議其他縣市首長也公布另外四個收容地點？柯文哲說未正面回應，僅說自己還是主張公開透明，因為不可能幾百個人藏在一個地方，長達14天，台灣的家屬、周邊居民都不知道，支援的人力也都不講，這不可能嘛，所以還是公開透明，這可以減少很多不必要的爭執。

柯文哲強調，不認為五個收容地點都要塞人，但自己還是主張要事先講，不要人都進去了，隔天才被周邊的居民發現，不是更慘。

不過外界質疑，事前公布收容地點，容易造成周邊居民恐慌。對此，柯文哲說，地點要選好，該做的防備還是要做。

柯文哲說，自己當時看那個地點，是不是找軍營比較好，不過自己也沒有意見，中央政府想怎麼幹就怎麼幹好了。