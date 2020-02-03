罷韓連署5天破11萬份！陳冠榮等人鞠躬90度感謝市民

罷韓二階段連署5天來連署書已突破11萬份，發動罷韓的尹立（左起）、陳冠榮、李醫師及張博洋等人連袂現身向支持民眾鞠躬致謝。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 罷韓二階段連署自1月29日正式啟動，截至2月2日晚間11點止，光復高雄總部、公民割草行動及台灣基進等連署點收取到的連署書累計已超過11萬份，罷韓提案法定領銜人陳冠榮、WeCare高雄發起人尹立、公民割草行動發言人李醫師及台灣基進新聞輿情部副主任張博洋等人，上午連袂現身向市民90度鞠躬，表達感謝之意。

陳冠榮表示，這5天內收集到11萬7千818連署書數量，遠超過估計，因此向所有市民獻上一鞠躬的感謝。但因為民眾在簽署連署書時，因擔心遭選委會刁難剔除，包括錯字、簡體字及縮寫的問題，造成心理很大負擔，有民眾重複寫了非常多次，最高紀錄是有人寫了20次，他自己則碰過有人寫了5次，氣到踢桌子。

「我們要求政務官退出地方選委會，讓罷免過程回歸公平、公正，好好完成這場民主運動」。陳冠榮強調，罷免不是民進黨或任何黨派的組織運動，而是大家跨黨派朝同一目標前進，會繼續朝第二個、第三個10萬份連署書努力堅持到底。

針對國民黨議員批有立委提供的罷韓連署點發放口罩給簽署連署書的民眾，是利用防疫從事政治活動，尹立回應「個別支持者的行為無法完全限制，但罷韓相關團體沒有任何一個發口罩，用這種方式抹黑毫無用處」。

尹立表示，罷免是民主活動，應該以平和理性方式進行，「你可以不支持，而不是去謾罵志工，我們嚴加譴責這種行為」；他強調，選舉是互相攻防，有選票流動，但罷免唯一主體就是韓國瑜，支持者、議員不斷散播抹黑圖卡等訊息是沒有用的，「因為大家就是討厭韓國瑜，我們只是代大家完成行政作業」。

李醫師則說，「實踐民權是通往自由唯一的路」，連署第5天就獲得這麼多連署書，將成為台灣民主史上的典範，只是民眾填寫連署書過程遭遇很大的困難，民眾意願的表達才是最重要的，不管是資料填寫或格式等問題，主管機關如要以於法無據的規定箝制民眾意願的表達，是窄化民權的行使，也是對台灣民主的傷害，希望在大家通力合作下，真正實踐民權通往自由。