蔡英文：正式呼籲聯合國相關機構 正視台灣的健康權益

全球面臨武漢肺炎疫情，蔡英文總統今指出，世界衛生組職及國際民航組織等進行全球防疫工作的聯合國重要單位，仍然因為政治因素將台灣排除在全球防疫體系之外，因此再次正式呼籲聯合國相關機構，正視台灣的健康權益，尤其台灣就在疫情威脅的前線，不該使防疫出現破口。

蔡英文今接見「歐洲在台商務協會理事長尹容」，談到武漢肺炎疫情時，她表示，目前武漢肺炎疫情對全球有產生了很大的影響，針對疫情可能帶來的經濟衝擊，已經指示要進行穩定股匯市措施；對於受到衝擊的旅遊觀光產業給予必要的協助跟紓困，希望將衝擊減到最小，當然也密切觀察，這次疫情對台灣總體經濟跟全球經濟的影響，也會做出相應的措施。

話鋒一轉，蔡英文說，目前世界衛生組職及國際民航組織這些進行全球防疫工作的聯合國重要單位，仍然因為政治因素將台灣排除在全球防疫體系之外，因此她再次正式呼籲聯合國相關機構，正視台灣全體國人的健康權益，防疫是全球的事務，尤其台灣就在疫情威脅的前線，更不該使防疫出現破口。