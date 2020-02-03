江啟臣：黨主席要有魄力貫徹黨紀 不提名就不提名
參與國民黨主席補選的國民黨立委江啟臣表示，黨紀無法貫徹是國民黨一直以來的問題，他認為提名權是最好的牽制方式，未來若黨決定祭出黨紀的事項，有人違反，一定要扣分並列入紀錄，在未來進行提名時作為考量。
立法院第10屆立法委員2月1日選出正副立法院長，國民黨團雖有38席，但推派的院長人選賴士葆僅獲36票，第10屆立委第一次投票就疑似有人跑票。
江啟臣上午受訪時表示，即使投錯票也是一種錯誤，黨紀無法貫徹，從過去至今一直都是問題，甲動也面臨困難，黨務改造過程要深刻檢討，將來黨團職權行使上要進行考評，並徹底落實，不然不能讓人感覺國民黨是個紀律嚴明的軍隊。提名權是最有可能的牽制，黨的決定若有祭出黨紀，違反者要扣分就要扣分，且一定要列入紀錄。黨主席要有魄力貫徹黨紀，「這個人我不提名就不提名」。
江啟臣拋出國民黨改革現代化的五大面向，組織扁平化、宣傳網路化、服務數位化、經營在地化與視野國際化。黨不應該是一言堂，需要更多參採的意見，他將在中常會授權下，成立黨中央、黨團、智庫與地方「三加一」的11人集體領導的決策平台，成員除了黨主席、立院黨團總召、書記長，還要納入地方聲音，希望縣市首長們推派三人代表參與，加上黨務系統與智庫。
江啟臣表示，黨中央決策平台必須快速反應，重要議題經過討論馬上開始做，甚至先做了，再進行滾動式檢討，最後向中常會負責。
兩岸問題上，江啟臣認為，現在與1990年代不同，兩岸問題變成美中台三邊涉入的局勢越來越明顯，國民黨在兩岸政策上勢必面臨重新思考，他認為不論過程、目標如何推動，底線很清楚，必須秉持憲法精神，回歸中華民國主體，以台灣人民、台灣社會優先，同時，要確保台灣的民主自由和下一代的選擇權。
對於另一位有意角逐黨主席的台北市前市長郝龍斌拋出中斷三通的主張，江啟臣認為，兩岸的主權爭議與功能面交流是兩個層面的事情，在當前的國際社會，除非台灣可以百分之百斷絕與對岸交流，否則重大改變需要廣大民意支撐。
留言