江啟臣：黨主席要有魄力貫徹黨紀 不提名就不提名

參與國民黨主席補選的國民黨立委江啟臣表示，黨紀無法貫徹是國民黨一直以來的問題，他認為提名權是最好的牽制方式，未來若黨決定祭出黨紀的事項，有人違反，一定要扣分並列入紀錄，在未來進行提名時作為考量。

立法院第10屆立法委員2月1日選出正副立法院長，國民黨團雖有38席，但推派的院長人選賴士葆僅獲36票，第10屆立委第一次投票就疑似有人跑票。

江啟臣上午受訪時表示，即使投錯票也是一種錯誤，黨紀無法貫徹，從過去至今一直都是問題，甲動也面臨困難，黨務改造過程要深刻檢討，將來黨團職權行使上要進行考評，並徹底落實，不然不能讓人感覺國民黨是個紀律嚴明的軍隊。提名權是最有可能的牽制，黨的決定若有祭出黨紀，違反者要扣分就要扣分，且一定要列入紀錄。黨主席要有魄力貫徹黨紀，「這個人我不提名就不提名」。

江啟臣拋出國民黨改革現代化的五大面向，組織扁平化、宣傳網路化、服務數位化、經營在地化與視野國際化。黨不應該是一言堂，需要更多參採的意見，他將在中常會授權下，成立黨中央、黨團、智庫與地方「三加一」的11人集體領導的決策平台，成員除了黨主席、立院黨團總召、書記長，還要納入地方聲音，希望縣市首長們推派三人代表參與，加上黨務系統與智庫。

江啟臣表示，黨中央決策平台必須快速反應，重要議題經過討論馬上開始做，甚至先做了，再進行滾動式檢討，最後向中常會負責。

兩岸問題上，江啟臣認為，現在與1990年代不同，兩岸問題變成美中台三邊涉入的局勢越來越明顯，國民黨在兩岸政策上勢必面臨重新思考，他認為不論過程、目標如何推動，底線很清楚，必須秉持憲法精神，回歸中華民國主體，以台灣人民、台灣社會優先，同時，要確保台灣的民主自由和下一代的選擇權。