親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
政治
軍事
綜合

叫武漢人「去死」 恐慌助長霸凌 另種末日正籠罩武漢

日本歌舞伎「過勞詛咒」：市川海老藏掀起的傳統革命？

確診台商舞廳趴趴走致恐慌 民眾黨研議應優先修法

2020-02-03 09:38聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

有台商就診前曾到高雄市苓雅區金巴黎大舞廳，這段時間並沒有戴口罩。圖／本報資料照片
有台商就診前曾到高雄市苓雅區金巴黎大舞廳，這段時間並沒有戴口罩。圖／本報資料照片
分享
武漢肺炎疫情衍生口罩之亂，民眾黨立院黨團副總召張其祿表示，武漢肺炎疫情暴露政府防疫和法制規範的許多問題，民眾黨本會期優先研議「傳染病防治法」修法，針對第61、62、63等條文，例如囤積或哄抬物價等行為罰則是否過輕？高雄有台商返台雖未造成他人感染，但卻趴趴走造成高度恐慌，目前僅規範「致傳染於人者」處罰，也將研議修法。

張其祿在臉書提到，武漢肺炎不僅疫情，更是「社會恐慌」問題，凸顯當前政府治理能力的缺漏。張提到，從當下的「口罩之亂」便看出箇中嚴重性，包括市場機制在社會恐慌下，已經失去了原先的功能，不論是民眾因恐懼心理所形成的瘋狂搶購行為，抑或真有不肖業者的囤積居奇，都會使惰性、消極的政府政策工具，例如增加供應、信心喊話等失去作用。

張其祿說，「傳染病防治法」第61、62、63條條文，雖對防疫工作違反具罰則規範，但囤積或哄抬物價等行為罰則是否過輕？第62條「明知罹患第一類傳染病、第五類傳染病等，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五十萬元以下罰金。」認定上尚有其疑慮，張說，此次受感染的高雄台商返台後雖未造成其他人之感染，但其趴趴走的行為確實已使社會高度恐慌，而這樣的行為是否也應受處罰呢？

張其祿提到，第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣三百萬元以下罰金。」也須因應當前網路媒體的發展情況，再做調適。

武漢肺炎傳染病

延伸閱讀

民眾黨立委報到提早集合 遭路人嗆聲滾蛋

民眾黨兩個太陽？ 柯：沒問題的政黨才奇怪

民眾黨立委訂3家規 「不適格，將剔除」

民進黨國會過半 民眾黨、時力都盼要尊重小黨

相關新聞

罷韓連署5天破11萬份！陳冠榮等人鞠躬90度感謝市民

2020-02-03 10:42

蔡英文：正式呼籲聯合國相關機構 正視台灣的健康權益

2020-02-03 10:42

美參議員羅姆尼、賈納德 批世衛等國際組織排除台灣

2020-02-03 09:56

江啟臣：黨主席要有魄力貫徹黨紀 不提名就不提名

2020-02-03 09:46

國民黨團稱武漢肺炎為照妖鏡 籲對岸讓台加入WHO與WHA

2020-02-03 09:18

賴清德「個人身分」赴美 總統樂見

2020-02-03 09:11

立院龍頭選舉疑跑票 賴士葆：黨團像一盤散沙

2020-02-03 01:01

政院部會不再列席相關會議 考試院人士：院長要硬起來

2020-02-03 00:57

新聞眼／蔡續打親美遠中牌 兩岸冰封

2020-02-03 00:51

學者：美藉華府行 摸清賴清德政治主張

2020-02-03 00:43

外交突破…準副總統賴清德訪美 有機會與川普碰面

2020-02-03 00:38

賴清德「準副總統」訪華府 台美斷交後最高層級

2020-02-02 22:37

中國限縮我非洲友邦簽證核發 外交部：譴責與唾棄

2020-02-02 22:07

郝龍斌：兩岸是時候從互不否認存在 到尊重彼此存在

2020-02-02 16:23

侯友宜：世界各國應該舉雙手 歡迎我們加入WHO

2020-02-02 15:19

武漢撤僑台人安排 指揮中心：北中南安置所設單人房

2020-02-02 14:58

開第一槍！朱立倫籲北京政府勿阻擋台灣加入WHO

2020-02-02 14:29

立院龍頭選舉藍營疑跑票 秦慧珠諷：最強在野黨變笑話

2020-02-02 14:10

不去考試院會議？人事行政總處：不常態列席 有邀就會去

2020-02-02 13:34

政院部會不列席考試院會議 考委批：帶頭違法

2020-02-02 13:33

人事行政總處：不常態性列席考試院會 但若獲邀會出席

2020-02-02 11:47

政院發函相關部會不再列席考試院會議 考委批帶頭違法

2020-02-02 11:46

朱立倫提四期許 盼兩岸大局為重防疫合作

2020-02-02 11:22

立法院長選舉國民黨疑跑票 馬英九、林奕華坦言要檢討

2020-02-02 10:45

郝龍斌提「斷三通」 馬英九：沒必要

2020-02-02 10:34

影／指南宮參香祈福 馬英九：呂祖也算防瘟疫專業人士

2020-02-02 10:24

反罷韓 孫大千矛頭指陳菊：執政10年表現該不該被罷免

2020-02-02 10:03

台東一家超商100片 口罩剛到貨即被搶光

2020-02-02 09:42

小燈泡媽帶四顆氣球報到 象徵守護台灣下一代的決心

2020-02-01 11:40

民眾黨進軍國會 集合走紅毯遭路人嗆聲滾蛋

2020-02-01 10:10

俄羅斯傳武漢肺炎 台灣飛貝加爾湖旅行團臨時叫停

2020-02-01 10:03

武漢疫情延燒 虎航宣布2月4日至26日取消52澳門航班

2020-01-31 19:03

日本再增新確診病例！京都20多歲的中國留學生

2020-01-30 20:40

開工日遇武漢肺炎 藥廠大多實施在家工作

2020-01-30 14:10

郝龍斌力主世代整合 江啟臣：讓國民黨貼近民意更重要

2020-01-29 11:35

武漢肺炎已132死 日撤僑包機有2人發燒、咳嗽直接送醫

2020-01-29 08:17

武漢肺炎疫情 台灣先前7名確診個案狀況穩定

2020-01-28 20:16

不選國民黨主席？ 朱立倫：改造一定有我 改選不必在我

2020-01-28 10:22

大陸武漢肺炎確診病例逼近900例 出動解放軍支援防疫

2020-01-25 00:08
看更多

熱門文章

武漢肺炎救命藥出現了？美治療染病男 一天就見效

2020-02-02 12:40

爆武漢台人隔離地點恐遭罰 柯文哲驚：要被抓去關了？

2020-02-02 19:21

防疫照顧假 人資主管教你怎麼「請假」

2020-02-02 21:43

全球疫情整理包／武漢肺炎美國再增1例確診 境外菲律賓1例身亡！

2020-02-03 08:20

滯武漢台人將返國 柯文哲爆：部分安置陽明山

2020-02-02 16:42

又停飛！ 越南航空今仍取消高雄出發班機

2020-02-02 11:28

武漢肺炎疫情未見緩和 湖北新增56例死亡、17,205例確診

2020-02-03 07:35

中國境外首起武漢肺炎死亡病例！44歲武漢男菲律賓身亡

2020-02-02 11:19

武漢台人撤返後隔離營區確定設北部 地點保密

2020-02-02 11:21

8天火速完工！抗武漢肺炎 火神山醫院明起接診

2020-02-02 13:27

口罩統一調度仍缺貨 指揮中心：實名制研議中

2020-02-02 20:07

被稱武漢團落跑陳女找到了 原來是阿嬤已被撤銷列管

2020-02-02 14:35

陸官方首度證實 首批武漢台胞200多人將先返台

2020-02-02 13:12

侯友宜建議用健保卡領口罩 經濟部：建議不錯會再研究

2020-02-02 20:50

武漢肺炎一日暴增57死 累計死亡人數超越SARS

2020-02-03 08:53

連市長都買不到口罩 侯友宜： 你說市民買得到嗎？

2020-02-02 16:26

賴清德「準副總統」訪華府 台美斷交後最高層級

2020-02-02 22:37

國軍解口罩之亂！零經驗義務勞工 廠商打算這麼用…

2020-02-03 08:00

武漢返台馮男喊冤：16日回台根本沒要求填寫資料

2020-02-02 14:08

獨／滯武漢台胞首批200多人 確定今日陸航包機回台

2020-02-03 09:21

「挺台灣加入WHO」向白宫請願數破10萬 美政府需回應

2020-02-02 12:43

網瘋傳南投出現確診 她闢謠更一句話點出關鍵

2020-02-03 07:17

滯武漢台胞將返台！包機全程隔離 確診者不登機

2020-02-03 00:05

武漢肺炎全球恐中 台灣迷妹赴韓被當中國人引發抗議

2020-02-02 13:05

實情恐更嚴峻！陸媒：武漢肺炎官方數據 不能反映全貌

2020-02-02 16:26

立院龍頭選舉藍營疑跑票 秦慧珠諷：最強在野黨變笑話

2020-02-02 14:10

解放軍出動！共軍1400醫護員赴火神山 治武漢肺炎患者

2020-02-02 13:45

疫情嚴峻加上陸客歸零 台東綺麗渡假村推留職停薪應變

2020-02-02 19:11

武漢撤僑台人安排 指揮中心：北中南安置所設單人房

2020-02-02 14:58

柯文哲曝光隔離場所？ 陳時中重話回擊：擅自公布可罰

2020-02-02 20:26

武漢肺炎有解？泰國醫師：抗流感、愛滋藥物加速痊癒

2020-02-02 17:37

柯文哲指安置所在陽明山 文大學生會：強烈籲審慎評估

2020-02-03 07:34

武漢肺炎／浙江多地今起「半封城」 限每戶只能一人出門採買

2020-02-02 17:43

接回武漢台胞…柯文哲爆安置陽明山 衛福部傻眼

2020-02-02 23:48

滯武漢台人將返國 擬在營區或部會閒置空間隔離

2020-02-02 15:41

擴大武漢肺炎防疫 溫州市列為二級流行地區

2020-02-02 20:10

壞消息總先壓下 中國因惡習延誤武漢肺炎防疫先機

2020-02-02 15:23

武漢返台男女失蹤？ 婦人設籍桃園一直都在沒落跑

2020-02-02 14:57

武漢肺炎「重災區」溫州 調查：每例患者平均接觸16人

2020-02-02 21:44

美國對抗武漢肺炎 實驗藥收效

2020-02-02 13:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top