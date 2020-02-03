確診台商舞廳趴趴走致恐慌 民眾黨研議應優先修法

有台商就診前曾到高雄市苓雅區金巴黎大舞廳，這段時間並沒有戴口罩。圖／本報資料照片 分享 facebook 武漢肺炎疫情衍生口罩之亂，民眾黨立院黨團副總召張其祿表示，武漢肺炎疫情暴露政府防疫和法制規範的許多問題，民眾黨本會期優先研議「傳染病防治法」修法，針對第61、62、63等條文，例如囤積或哄抬物價等行為罰則是否過輕？高雄有台商返台雖未造成他人感染，但卻趴趴走造成高度恐慌，目前僅規範「致傳染於人者」處罰，也將研議修法。

張其祿在臉書提到，武漢肺炎不僅疫情，更是「社會恐慌」問題，凸顯當前政府治理能力的缺漏。張提到，從當下的「口罩之亂」便看出箇中嚴重性，包括市場機制在社會恐慌下，已經失去了原先的功能，不論是民眾因恐懼心理所形成的瘋狂搶購行為，抑或真有不肖業者的囤積居奇，都會使惰性、消極的政府政策工具，例如增加供應、信心喊話等失去作用。

張其祿說，「傳染病防治法」第61、62、63條條文，雖對防疫工作違反具罰則規範，但囤積或哄抬物價等行為罰則是否過輕？第62條「明知罹患第一類傳染病、第五類傳染病等，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五十萬元以下罰金。」認定上尚有其疑慮，張說，此次受感染的高雄台商返台後雖未造成其他人之感染，但其趴趴走的行為確實已使社會高度恐慌，而這樣的行為是否也應受處罰呢？

張其祿提到，第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣三百萬元以下罰金。」也須因應當前網路媒體的發展情況，再做調適。