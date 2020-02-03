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武漢肺炎疫情未見緩和…湖北新增56例死亡、共16,581例確診

柯文哲指安置所在陽明山 文大學生會：強烈籲審慎評估

2020-02-03 07:34聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台北市長柯文哲（左）昨晚出席樂活夜櫻季活動，被問到洩漏防疫訊息一事，原不發一語，...
台北市長柯文哲（左）昨晚出席樂活夜櫻季活動，被問到洩漏防疫訊息一事，原不發一語，後來表示會檢討。 記者余承翰／攝影
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滯留中國大陸武漢的台灣人將返台，台北市長柯文哲卻爆料，全台安置場所中，台北市分到的是陽明山上的台銀宿舍。衛福部長陳時中昨表示，將依照傳染病防治法處置。中國文化大學學生會在臉書發表聲明稿指出，文大學生會表達強烈的關切，由於台銀宿舍與文大過於鄰近，恐引發文大師生緊張的情緒，將不利防疫工作進行。

文大學生會說，強烈呼籲中央疫情指揮中心及台北市政府應審慎評估安置地點一事，也呼籲柯文哲應與中央疫情指揮中心整合疫情防疫報告再行公告，不要因不當發言造成本校師生及國人同胞的恐慌。

●學生會聲明稿全文

有關臺北市長柯文哲爆料滯武漢臺人部分安置於台銀宿舍

1.針對臺北市長 柯文哲 稍早所發表有關滯留武漢的部分國人將安置在陽明山台銀宿舍一事，中國文化大學學生會（以下簡稱本會）對此表達強烈的關切，由於台銀宿舍與本校過於鄰近，恐引發本校師生緊張的情緒，將不利防疫工作進行，對此本會強烈呼籲中央疫情指揮中心及臺北市政府應審慎評估安置地點一事，也呼籲臺北市長柯文哲應與中央疫情指揮中心整合疫情防疫報告再行公告，不要因不當發言造成本校師生及國人同胞的恐慌。

2.另外有關 中國文化大學 本校是否延後開學一事，本會呼籲校方基於保障師生的健康權益，應當於陸生自主隔離期滿後再開學，確保全校師生的權益，也避免造成師生的恐慌。

3.同時本會也希望校方能盡快將防疫措施進行公告，包含是否於各樓館門口設置酒精消毒液、提供口罩給全校師生或是於校內進行消毒等措施，皆需盡快公告出來，讓全校師生能夠安心開學。

武漢肺炎肺炎柯文哲文化大學

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