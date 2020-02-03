柯文哲指安置所在陽明山 文大學生會：強烈籲審慎評估

台北市長柯文哲（左）昨晚出席樂活夜櫻季活動，被問到洩漏防疫訊息一事，原不發一語，後來表示會檢討。 記者余承翰／攝影 分享 facebook 滯留中國大陸武漢的台灣人將返台，台北市長柯文哲卻爆料，全台安置場所中，台北市分到的是陽明山上的台銀宿舍。衛福部長陳時中昨表示，將依照傳染病防治法處置。中國文化大學學生會在臉書發表聲明稿指出，文大學生會表達強烈的關切，由於台銀宿舍與文大過於鄰近，恐引發文大師生緊張的情緒，將不利防疫工作進行。

文大學生會說，強烈呼籲中央疫情指揮中心及台北市政府應審慎評估安置地點一事，也呼籲柯文哲應與中央疫情指揮中心整合疫情防疫報告再行公告，不要因不當發言造成本校師生及國人同胞的恐慌。

●學生會聲明稿全文