賴清德「準副總統」訪華府 台美斷交後最高層級

副總統當選人賴清德今晚啟程訪問美國，此次訪美之行將直飛往紐約，並轉往華盛頓，出席美國一年一度的「全美祈禱早餐會」，有機會與美國總統川普碰頭。賴清德此次以「準副總統」身分前往華府，將是台美斷交以來台灣官員訪問華府的最高層級，也是蔡英文政府外交重大突破。

1979年美台斷交之後，美國對台灣官員仍有限制，包括台灣正副總統、行政院長、行政院副院長、外交部長與國防部長等六官銜的政治人物禁止到華盛頓訪問。

2018年美國國會一致通過「台灣旅行法」，該法案內容鼓勵美台雙方「所有層級」官員進行互訪，當時蔡英文總統也公開感謝許多台美人幫助台灣加強台美關係，更在推特上感謝美方支持台灣民主，期盼美台雙方政治關係提升。隨後蔡總統出訪也被關心是否會過境華府，不過目前為止尚未達成。

賴清德此次行程大多待在華盛頓，將會見美國國會議員，並轉往紐約參加活動，雖然賴清德尚未上任，但身分已是「準副總統」，被視為台美斷交以來訪問華府的台灣最高層級官員。

全美祈禱早餐會於每年二月第一個星期四舉行，美國總統、重要內閣官員與國會議員將全數出席，全球100多國政要與宗教人士受邀到場，早禱會過去30多年都在華盛頓希爾頓（Hilton）飯店舉行。川普預計將依例在活動中發表演說，中華民國駐美代表與重要政治及社會人士多年來都受邀出席。