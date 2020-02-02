親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
新國會宣誓就職
政治
軍事
綜合

大樂透頭獎連6槓 今晚14人獨得百萬大紅包

賴清德「準副總統」訪華府 台美斷交後最高層級

2020-02-02 22:37聯合報 記者丘采薇／台北即時報導

副總統當選人賴清德今晚啟程訪問美國，此次訪美之行將直飛往紐約，並轉往華盛頓，出席美國一年一度的「全美祈禱早餐會」，有機會與美國總統川普碰頭。賴清德此次以「準副總統」身分前往華府，將是台美斷交以來台灣官員訪問華府的最高層級，也是蔡英文政府外交重大突破。

1979年美台斷交之後，美國對台灣官員仍有限制，包括台灣正副總統、行政院長、行政院副院長、外交部長與國防部長等六官銜的政治人物禁止到華盛頓訪問。

2018年美國國會一致通過「台灣旅行法」，該法案內容鼓勵美台雙方「所有層級」官員進行互訪，當時蔡英文總統也公開感謝許多台美人幫助台灣加強台美關係，更在推特上感謝美方支持台灣民主，期盼美台雙方政治關係提升。隨後蔡總統出訪也被關心是否會過境華府，不過目前為止尚未達成。

賴清德此次行程大多待在華盛頓，將會見美國國會議員，並轉往紐約參加活動，雖然賴清德尚未上任，但身分已是「準副總統」，被視為台美斷交以來訪問華府的台灣最高層級官員。

全美祈禱早餐會於每年二月第一個星期四舉行，美國總統、重要內閣官員與國會議員將全數出席，全球100多國政要與宗教人士受邀到場，早禱會過去30多年都在華盛頓希爾頓（Hilton）飯店舉行。川普預計將依例在活動中發表演說，中華民國駐美代表與重要政治及社會人士多年來都受邀出席。

副總統當選人賴清德（圖）2日晚間搭乘長榮航空公司班機前往美國訪問。記者陳嘉寧／攝...
副總統當選人賴清德（圖）2日晚間搭乘長榮航空公司班機前往美國訪問。記者陳嘉寧／攝影
分享

華盛頓華府賴清德

延伸閱讀

賴清德低調赴華府 林俊憲曝行程

影／副總統當選人賴清德 今晚低調訪美

賴清德：身體健康 不需要非戴口罩不可

少點政治多點真情 才能重啟對話

相關新聞

中國限縮我非洲友邦簽證核發 外交部：譴責與唾棄

2020-02-02 22:07

郝龍斌：兩岸是時候從互不否認存在 到尊重彼此存在

2020-02-02 16:23

侯友宜：世界各國應該舉雙手 歡迎我們加入WHO

2020-02-02 15:19

武漢撤僑台人安排 指揮中心：北中南安置所設單人房

2020-02-02 14:58

開第一槍！朱立倫籲北京政府勿阻擋台灣加入WHO

2020-02-02 14:29

立院龍頭選舉藍營疑跑票 秦慧珠諷：最強在野黨變笑話

2020-02-02 14:10

不去考試院會議？人事行政總處：不常態列席 有邀就會去

2020-02-02 13:34

政院部會不列席考試院會議 考委批：帶頭違法

2020-02-02 13:33

人事行政總處：不常態性列席考試院會 但若獲邀會出席

2020-02-02 11:47

政院發函相關部會不再列席考試院會議 考委批帶頭違法

2020-02-02 11:46

朱立倫提四期許 盼兩岸大局為重防疫合作

2020-02-02 11:22

立法院長選舉國民黨疑跑票 馬英九、林奕華坦言要檢討

2020-02-02 10:45

郝龍斌提「斷三通」 馬英九：沒必要

2020-02-02 10:34

影／指南宮參香祈福 馬英九：呂祖也算防瘟疫專業人士

2020-02-02 10:24

反罷韓 孫大千矛頭指陳菊：執政10年表現該不該被罷免

2020-02-02 10:03

台東一家超商100片 口罩剛到貨即被搶光

2020-02-02 09:42

ICAO封鎖挺台推特帳號 美國務院深表關切

2020-02-02 05:05

韓粉反撲 黃捷罷免案1階達標

2020-02-01 23:09

台灣遭義禁飛 外交部：WHO錯誤分類是最大問題

2020-02-01 21:01

選舉權下修18歲？ 柯建銘：須由總統領導修憲

2020-02-01 19:38

很多人買不到口罩 高雄罷韓、捐血送的口罩從那裡來？

2020-02-01 19:10

小燈泡媽帶四顆氣球報到 象徵守護台灣下一代的決心

2020-02-01 11:40

民眾黨進軍國會 集合走紅毯遭路人嗆聲滾蛋

2020-02-01 10:10

俄羅斯傳武漢肺炎 台灣飛貝加爾湖旅行團臨時叫停

2020-02-01 10:03

武漢疫情延燒 虎航宣布2月4日至26日取消52澳門航班

2020-01-31 19:03

日本再增新確診病例！京都20多歲的中國留學生

2020-01-30 20:40

開工日遇武漢肺炎 藥廠大多實施在家工作

2020-01-30 14:10

郝龍斌力主世代整合 江啟臣：讓國民黨貼近民意更重要

2020-01-29 11:35

武漢肺炎已132死 日撤僑包機有2人發燒、咳嗽直接送醫

2020-01-29 08:17

武漢肺炎疫情 台灣先前7名確診個案狀況穩定

2020-01-28 20:16

不選國民黨主席？ 朱立倫：改造一定有我 改選不必在我

2020-01-28 10:22

大陸武漢肺炎確診病例逼近900例 出動解放軍支援防疫

2020-01-25 00:08

武漢肺炎 世衛尚未列國際公衛緊急事件

2020-01-24 03:16

疑武漢肺炎？台東隔離治療婦初檢陰性 求慎重明2次送驗

2020-01-23 18:50

韓家軍選黨主席不利黨整合？謝龍介：相關質疑會納評估

2020-01-23 14:00

【重磅快評】疫情蔓延時的人道 又被兩岸政治挾持

2020-01-23 11:45

台灣確診病例恐納中國籍 衛福部：若監測到將立即抗議

2020-01-22 15:23

我國首例武漢肺炎確診 北市聯醫分享民眾就診SOP

2020-01-22 11:41

賴清德：新潮流不是黨內最大派系

2020-01-22 09:43
看更多

熱門文章

獨／滯武漢台胞確定近日包機回台 班機將直飛台灣

2020-02-02 10:01

原民吃野味都沒事？老祖宗的智慧 一定避開這一點

2020-02-02 08:00

武漢肺炎救命藥出現了？美治療染病男 一天就見效

2020-02-02 12:40

全球疫情整理包／ 武漢肺炎阿聯再增1例確診 境外菲律賓1例身亡！

2020-02-02 20:20

爆武漢台人隔離地點恐遭罰 柯文哲驚：要被抓去關了？

2020-02-02 19:21

防疫照顧假 人資主管教你怎麼「請假」

2020-02-02 21:43

當新型病毒席捲城市...9成病原體未記錄 BBC：災難才剛開始

2020-02-02 09:00

滯武漢台人將返國 柯文哲爆：部分安置陽明山

2020-02-02 16:42

大陸疫情整理包／武漢肺炎確診破萬例 看每日疫情變化圖表

2020-02-02 08:08

又停飛！ 越南航空今仍取消高雄出發班機

2020-02-02 11:28

中國境外首起武漢肺炎死亡病例！44歲武漢男菲律賓身亡

2020-02-02 11:19

武漢台人撤返後隔離營區確定設北部 地點保密

2020-02-02 11:21

最新研究發現：武漢肺炎病毒存在糞便傳染

2020-02-02 09:14

湖北外最嚴重疫情！溫州半封城 居民限制外出

2020-02-02 10:45

8天火速完工！抗武漢肺炎 火神山醫院明起接診

2020-02-02 13:27

陸官方首度證實 首批武漢台胞200多人將先返台

2020-02-02 13:12

美國第8例！波士頓麻州大學生武漢肺炎確診 美東首例

2020-02-02 02:48

美武漢肺炎患者糞便驗出病毒！ 糞口傳播恐引發社區感染

2020-02-02 09:44

被稱武漢團落跑陳女找到了 原來是阿嬤已被撤銷列管

2020-02-02 14:35

世衛排除台灣 卜睿哲：不是「世界」衛生組織

2020-02-02 02:02

獨／武漢肺炎疫情延燒 觀光業開工迎無薪假

2020-02-02 09:38

ICAO封鎖挺台推特帳號 美國務院深表關切

2020-02-02 05:05

口罩統一調度仍缺貨 指揮中心：實名制研議中

2020-02-02 20:07

武漢返台馮男喊冤：16日回台根本沒要求填寫資料

2020-02-02 14:08

連市長都買不到口罩 侯友宜： 你說市民買得到嗎？

2020-02-02 16:26

不捨大陸女友及愛犬留守武漢 美國男：很多人寧自救也不願到醫院

2020-02-02 09:27

滯武漢台胞回台 交通部：華航已待命

2020-02-02 11:02

武漢肺炎 廣東疑已爆社區傳播

2020-02-01 23:47

「挺台灣加入WHO」向白宫請願數破10萬 美政府需回應

2020-02-02 12:43

近4,000萬片口罩 上月已出口

2020-02-02 00:41

解放軍出動！共軍1400醫護員赴火神山 治武漢肺炎患者

2020-02-02 13:45

身心俱疲 武漢醫生咆哮痛哭：我們還不是想回家！

2020-02-02 00:23

武漢肺炎大陸昨新增逾2千例 總計逾1.4萬例304死

2020-02-02 08:51

慢半拍？口罩管制前 1月已出口近4千萬片

2020-02-02 00:58

武漢撤僑台人安排 指揮中心：北中南安置所設單人房

2020-02-02 14:58

侯友宜建議用健保卡領口罩 經濟部：建議不錯會再研究

2020-02-02 20:50

滯武漢台人將返國 擬在營區或部會閒置空間隔離

2020-02-02 15:41

蔓延24國 世衛：武漢肺炎全球確診破1萬例

2020-02-02 05:56

我防疫升級…設籍廣東今起禁入境 滯武漢台胞可望返台

2020-02-01 23:58

反罷韓 孫大千矛頭指陳菊：執政10年表現該不該被罷免

2020-02-02 10:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top