中國限縮我非洲友邦簽證核發 外交部：譴責與唾棄

蔡英文總統（右）與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（左）。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影 分享 facebook

外交部表示，中國近期透過限縮簽證核發的手段報復我非洲友邦史瓦帝尼王國與我國維持邦交，我駐史國大使館已充分掌握相關情資，並與史國總理及外長等高層保持密切聯繫，多次深入交換意見。史國政府再度重申雖面對中國壓力，但仍堅定支持深化台史邦誼。

外交部說，對於史瓦帝尼無畏中國無理打壓，堅定維護兩國外交關係，中華民國台灣政府表達由衷謝忱與最高敬意。對於中國政府赤裸裸以政治手段粗暴干預他國的經濟活動，外交部予以嚴厲譴責與唾棄。

外交部表示，長期以來，中國政府不斷以商逼政，企圖誘拉史國外交轉向，惟未能得逞。此次中方更變本加厲，歧視性限縮史國人民申請赴中國簽證，並從中作梗史國進出口貿易，影響史國民生需求。此不但嚴重違反人員自由交流及貨物流通的國際貿易規則，更凸顯一個超級強權為了達到施壓台灣的政治目的，不惜對一個非洲友邦的普通企業人士橫蠻施加不當壓力。外交部對中國在國際間的霸凌行徑予以強烈譴責，並將力挺史國捍衛國家尊嚴。

外交部指出，史瓦帝尼是我國在非洲唯一的邦交國。中國曾多次公開喊話，盼史國出席「中非合作論壇」。在史國政府明白表達不出席上述論壇及堅決維護與我國邦誼後，中國立即宣布限縮史國簽證等系列報復措施。

中國政權醜陋的本質及卑劣的打壓手段令人不齒，也註定遭到國際輿論的撻伐。例如，史國當地主流媒體「史瓦帝尼時報」的社論提及，「中非合作論壇」雖提供鉅額貸款挹注大型建設計畫，但是許多非洲國家，如馬拉威及辛巴威等，也因此陷入中國的「債務陷阱」，因此呼籲史國政府必須高度警覺中國華而不實的承諾。

外交部強調，台史邦交已超過半世紀，邦誼穩固友好。自建交以來，雙邊關係日益緊密，我國配合史國國家發展及人民需求 ，進行多領域進行技術轉移及能力建構，兩國在醫衛、農業、教育、經貿等領域已奠定堅實的合作基礎，嘉惠史國人民。我國將持續秉持互惠互利的精神，持續深化台史兩國在各項領域的友好合作關係。