武漢台商即將返台 醫籲及早關懷有憂鬱史的隔離者

四百多名台商即將從武漢回台，這批台商除了要承受隔離及發病的壓力，也可能面污名和責難。衛生福利部雙和醫院精神科主治醫師李信謙表示，政府應好好處理全民恐慌的問題，並向受隔離者具體說明相關措施，健康評估應包括心理健康進行篩檢，針對過去有焦慮或憂鬱等病史的被隔離者，務必及早介入，以避免隔離期間心理健康惡化。

李信謙表示，經過921大地震和SARS之後，這十年來台灣社會不論民間或官方，都已有更豐富的心理衛生資源，特別是針對醫護人員、確定病例，以及有疑似疾病和隔離雙重壓力的被隔離者。建議針對已在居家隔離或檢疫者、以及即將自武漢返台者、相關醫護人員之的健康評估，要包括心理健康篩檢。如果有睡不著、心理壓力揮之不去、情緒不穩、持續低潮、廣泛性的感到焦慮或憂鬱，或是過去曾經有焦慮或憂鬱病史，應及早進行介入，以免心理健康持續惡化。

李信謙表示，對於被隔離者來說，對隔離生活會有很多的困惑和的焦慮，越具體的說明越能令他們安心。例如應隔離多久、期間有哪些事情要做、自己和家人可以獲得哪些支持措施，主管機關都應對個別隔離者盡可能具體說明。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台商接受隔離是為了自己和國人的健康，隔離地點不公布，只能說是在軍方營區或各部會相關場地，不會在醫院，請民眾勿恐慌。莊人祥強調，這些台商在武漢已經承受了很多心理壓力，他們也是我們的同胞，接受隔離是為了他們自己和國人的健康，如果十四天後還是健康，那就們有問題，大家不需要另眼相看，如果有發病，就是會治好。

李信謙表示，現在公共政策首要面對的最大的問題是「全民恐慌」，這會健康人、疑似個案、確診者都活在恐懼中，導致過度的反應，不見得有利於防疫，也可能導致人權的侵害。建議民眾對於駭人聽聞或來路不明的消息，都要保持冷靜，警覺查證。