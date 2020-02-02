親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
新國會宣誓就職
政治
軍事
綜合

直播／防堵武漢肺炎！高中以下延至25日開學 家長可請防疫照顧假

滯武漢台人將返國 擬在營區或部會閒置空間隔離

武漢台商即將返台 醫籲及早關懷有憂鬱史的隔離者

2020-02-02 16:44聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

四百多名台商即將從武漢回台，這批台商除了要承受隔離及發病的壓力，也可能面污名和責難。衛生福利部雙和醫院精神科主治醫師李信謙表示，政府應好好處理全民恐慌的問題，並向受隔離者具體說明相關措施，健康評估應包括心理健康進行篩檢，針對過去有焦慮或憂鬱等病史的被隔離者，務必及早介入，以避免隔離期間心理健康惡化。

李信謙表示，經過921大地震和SARS之後，這十年來台灣社會不論民間或官方，都已有更豐富的心理衛生資源，特別是針對醫護人員、確定病例，以及有疑似疾病和隔離雙重壓力的被隔離者。建議針對已在居家隔離或檢疫者、以及即將自武漢返台者、相關醫護人員之的健康評估，要包括心理健康篩檢。如果有睡不著、心理壓力揮之不去、情緒不穩、持續低潮、廣泛性的感到焦慮或憂鬱，或是過去曾經有焦慮或憂鬱病史，應及早進行介入，以免心理健康持續惡化。

李信謙表示，對於被隔離者來說，對隔離生活會有很多的困惑和的焦慮，越具體的說明越能令他們安心。例如應隔離多久、期間有哪些事情要做、自己和家人可以獲得哪些支持措施，主管機關都應對個別隔離者盡可能具體說明。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台商接受隔離是為了自己和國人的健康，隔離地點不公布，只能說是在軍方營區或各部會相關場地，不會在醫院，請民眾勿恐慌。莊人祥強調，這些台商在武漢已經承受了很多心理壓力，他們也是我們的同胞，接受隔離是為了他們自己和國人的健康，如果十四天後還是健康，那就們有問題，大家不需要另眼相看，如果有發病，就是會治好。

李信謙表示，現在公共政策首要面對的最大的問題是「全民恐慌」，這會健康人、疑似個案、確診者都活在恐懼中，導致過度的反應，不見得有利於防疫，也可能導致人權的侵害。建議民眾對於駭人聽聞或來路不明的消息，都要保持冷靜，警覺查證。

武漢肺炎肺炎

延伸閱讀

滯武漢台人將返國 柯文哲爆：部分安置陽明山

滯武漢台人將返國 擬在營區或部會閒置空間隔離

武漢撤僑台人安排 指揮中心：北中南安置所設單...

我武漢肺炎防疫升級 其他疫情擴大省分不排除列...

相關新聞

防堵武漢肺炎！高中以下延至25日開學 家長可請防疫照顧假

2020-02-02 16:44

滯武漢台人將返國 擬在營區或部會閒置空間隔離

2020-02-02 15:41

武漢返台馮男喊冤：16日回台根本沒要求填寫資料

2020-02-02 14:08

滯武漢台人將返國 柯文哲爆：部分安置陽明山

2020-02-02 16:42

連市長都買不到口罩 侯友宜： 你說市民買得到嗎？

2020-02-02 16:26

武漢台人將返台 首波200多人確診肺炎者未在名單內

2020-02-02 16:06

武漢返台男女失蹤？ 婦人設籍桃園一直都在沒落跑

2020-02-02 14:57

被稱武漢團落跑陳女找到了 原來是阿嬤已被撤銷列管

2020-02-02 14:35

旅行業的寒冬來了 高雄業者建議衛福部加強宣導

2020-02-02 13:32

觀光補貼、減稅 交部：盡快定案

2020-02-02 13:29

退訂不斷...觀光無薪假海嘯 2周後估影響萬人

2020-02-02 13:28

滯武漢台人有望回台 染肺炎台商不在此列

2020-02-02 13:27

政府徵用100萬片口罩 今晚鋪貨通路

2020-02-02 13:23

中小學下周開學 公民提案：學校統一配發口罩

2020-02-02 13:19

義大利禁航列台灣 吳釗燮向WHO喊話

2020-02-02 13:13

武漢肺炎防疫 軍方派兵支援生產口罩

2020-02-02 13:12

陸官方首度證實 首批武漢台胞200多人將先返台

2020-02-02 13:12

安置台胞 政院：一定有醫療院所等級的隔離

2020-02-02 13:08

派軍人支援生產口罩我非首例 新加坡先作了

2020-02-02 13:08

武漢台人返台 北中南安置所採單人房

2020-02-02 13:07

我武漢肺炎防疫升級 其他疫情擴大省分不排除列入

2020-02-02 13:06

排隊人潮：買到口罩像中樂透

2020-02-02 12:53

搭華航包機直飛 武漢台胞將返台

2020-02-02 12:53

香港武漢肺炎14例搭郵輪曾靠基隆港 郵輪公司：無異狀

2020-02-02 12:14

海基會：持續溝通協調讓國人平安返台

2020-02-02 11:43

男女自武漢返台留假資料 北檢：全案從嚴偵辦！

2020-02-02 11:38

武漢台人撤返後隔離營區確定設北部 地點保密

2020-02-02 11:21

武漢台人若返台 行政院：一定會有醫療院所等級的隔離

2020-02-02 11:16

滯武漢台胞回台 交通部：華航已待命

2020-02-02 11:02

觀光業開工迎來無薪假 交通部：盡快確定協助措施

2020-02-02 10:52

義大利禁台灣航班 馬英九覺得奇怪：沒理由限制

2020-02-02 10:22

獨／滯武漢台胞確定近日包機回台 班機將直飛台灣

2020-02-02 10:01

不讓移工成為防疫缺口 中警昨持4語特製傳單勤宣導

2020-02-02 09:43

獨／武漢肺炎疫情延燒 觀光業開工迎無薪假

2020-02-02 09:38

原民吃野味都沒事？老祖宗的智慧 一定避開這一點

2020-02-02 08:00

世衛排除台灣 卜睿哲：不是「世界」衛生組織

2020-02-02 02:02

武漢著手安排滯留台人返台 陸委會：盼陸方儘快回覆

2020-02-02 01:03

慢半拍？口罩管制前 1月已出口近4千萬片

2020-02-02 00:58

罩不住？ 經濟部：嚴抓重複排隊者

2020-02-02 00:46
看更多

熱門文章

獨／滯武漢台胞確定近日包機回台 班機將直飛台灣

2020-02-02 10:01

台灣非大陸疫區 越南對台禁令取消

2020-02-01 19:35

全球疫情整理包／ 武漢肺炎越南再增1例確診 境外菲律賓1例身亡！

2020-02-02 15:07

原民吃野味都沒事？老祖宗的智慧 一定避開這一點

2020-02-02 08:00

武漢著手安排 滯留武漢476名台人可望返台

2020-02-01 21:55

武漢返台男女留「假資料」 找「嘸」人讓北市里長氣炸

2020-02-01 19:30

日本武漢肺炎增3例 目前共20人染病

2020-02-01 20:44

武漢肺炎救命藥出現了？美治療染病男 一天就見效

2020-02-02 12:40

擴大武漢肺炎防疫：設籍廣東陸客不准入境、小三通居家檢疫14天

2020-02-01 20:00

當新型病毒席捲城市...9成病原體未記錄 BBC：災難才剛開始

2020-02-02 09:00

中國境外首起武漢肺炎死亡病例！44歲武漢男菲律賓身亡

2020-02-02 11:19

越南把台灣視為「中國」 越航下午把登機旅客趕下機

2020-02-01 19:02

最新研究發現：武漢肺炎病毒存在糞便傳染

2020-02-02 09:14

緬甸曼德勒機場也禁台航班 其餘城市暫無影響

2020-02-01 18:47

大陸疫情整理包／武漢肺炎確診破萬例 看每日疫情變化圖表

2020-02-02 08:08

又停飛！ 越南航空今仍取消高雄出發班機

2020-02-02 11:28

武漢台人撤返後隔離營區確定設北部 地點保密

2020-02-02 11:21

湖北外最嚴重疫情！溫州半封城 居民限制外出

2020-02-02 10:45

很多人買不到口罩 高雄罷韓、捐血送的口罩從那裡來？

2020-02-01 19:10

美國第8例！波士頓麻州大學生武漢肺炎確診 美東首例

2020-02-02 02:48

陸包機接湖北遊客「返鄉」 網質疑：為何送回來？

2020-02-01 20:55

男子憂染武漢肺炎上診所又逃離 桃市查訪住處不見人車

2020-02-01 18:22

陸官方首度證實 首批武漢台胞200多人將先返台

2020-02-02 13:12

美武漢肺炎患者糞便驗出病毒！ 糞口傳播恐引發社區感染

2020-02-02 09:44

世衛排除台灣 卜睿哲：不是「世界」衛生組織

2020-02-02 02:02

8天火速完工！抗武漢肺炎 火神山醫院明起接診

2020-02-02 13:27

防堵武漢肺炎！高中以下延至25日開學 家長可請防疫照顧假

2020-02-02 16:44

ICAO封鎖挺台推特帳號 美國務院深表關切

2020-02-02 05:05

獨／武漢肺炎疫情延燒 觀光業開工迎無薪假

2020-02-02 09:38

峰迴路轉！越南下午拒台晚上解禁 航空公司雞飛狗跳

2020-02-01 20:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top