郝龍斌：兩岸是時候從互不否認存在 到尊重彼此存在

國民黨前副主席郝龍斌。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

參如國民黨主席補選的前副主席郝龍斌日前表示，若大陸不承認中華民國，三通沒有必要繼續。前總統馬英九今天表示，「我們執政8年大陸也沒有承認過我們。」

郝龍斌下午在臉書發文進一步表示，兩岸是時候從互不否認存在，到尊重彼此存在。

郝龍斌指出，最近因為針對兩岸關係的言論引起討論，他要表達的是，請大家和對岸好好重新想想，當初兩岸從小三通到大三通，甚至到四通、五通、六通等是怎麼來的？兩岸之間緊密的交流與往來彌足珍貴，就是因為當初兩岸之間彼此互不否認、互存善意。但現狀卻是不論是共產黨還是民進黨，都漸漸地否認了中華民國存在的事實，導致現在兩岸關係的降到冰點。

郝龍斌表示，他因此要衷心地呼籲，兩岸關係之間要更有善意，除了當初的互不否認之外，更應該走向尊重彼此的存在，在這國際新局勢以及國內新民意之下，該是好好省思彼此關係的時候，面對中華民國存在的基本空間受到民進黨的扭曲與共產黨的嚴重壓縮，他認為要拋開既有的框架，開展出兩岸的新局。

郝龍斌指出，台北市長任內，他到上海交流時曾經與當時的國台辦主任張志軍，以及上海市委書記俞振聲當面說過，第一、撤除飛彈表達對台灣的善意；第二、正視中華民國的存在，因為中華民國是兩岸最好的連結點；第三、以大事小要能容。

郝龍斌表示，現在，這個「容」字，就是要正視中華民國存在的事實，另外就是面對武漢肺炎防疫的事情上，應該互相遞出橄欖枝。

他表示，許多國皆派了專機撤回居住武漢的僑民，許多被困在武漢的台灣人，即將面臨各種物資的斷炊。在武漢，還有將近五百位的台灣民眾無法歸來台灣，基於人道、基於親情、基於人倫，都殷殷期盼中國大陸能務實的處理這件事情。

郝龍斌表示，另外，面對全球防疫，更應該放下政治的成見，現在包含日本、加拿大、以及歐盟等許多國家都支持台灣加入WHA。其實這讓台灣加入全球防疫的一環，資源以及資訊的共享，不但是幫台灣，也是幫中國大陸。他認為，不論是環保、民生、衛生等議題，都應該超越政治，理性來思考與處理。

郝龍斌表示，面對兩岸關係，中華民國存在的事實是國民黨的基本理念，這是不容改變的。唯有正視與承認中華民國的存在，兩岸關係才可以繼續開展，兩岸是時候從互不否認存在，到尊重彼此的存在。