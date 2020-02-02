侯友宜：世界各國應該舉雙手 歡迎我們加入WHO

武漢肺炎疫情全球持續擴大延燒，新北市長侯友宜今天視察消防局專責防疫分隊。針對台灣加入世界衛生組織（WHO）議題，侯以打擊犯罪作比喻，「抓要犯有分你跟我嗎」，呼籲世界各國應該歡迎台灣中華民國加入才對。

消防局今進行「疑似武漢肺炎病患」運送防疫措施、後送流程及防護衣等裝備穿脫及消毒演練，確保防疫過程沒有漏洞，杜絕疫情擴大蔓延可能。

侯友宜表示，防疫視同作戰，整備只有過而無不及。消防局負責市民緊急救護服務，防疫期間也扮演重要腳色，看到消防同仁堅守崗位守護市民的健康，內心充滿感動。

面對口罩缺貨問題，侯友宜表示自己實地走訪店家，跑了2個小時也沒買到，不禁感嘆「市長都買不到了，市民買得到嗎？」

他表示，中央政府應該負起責任，解決民眾的困境，讓民眾無憂。市府也會責成相關單位加強稽查，杜絕囤貨、哄抬物價的情況發生，如果抓到，決不寬貸。他也強調，民眾若有可疑症狀，一定要做好通報和自主管理，「大家共體時艱，做好萬全準備，從自己開始做起，才有辦法度過難關」。