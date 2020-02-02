武漢撤僑台人安排 指揮中心：北中南安置所設單人房

滯留湖北台灣同胞要求回家，昨天召開記者會，希望兩岸政府幫忙。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

武漢肺炎疫情使武漢封城，導致476名在武漢台商仍在當地回不了家，滯留台商表示返台願接受隔離。除陸委會昨已就各種管道與對岸協調外，中國方今天也有新進展。

據了解，武漢當局已著手安排台人返台，將透過包機方式、最近幾天就會成行。而在武漢滯留台商回台後，該如何安置成為問題。

對此，疾管署副署長、中央流行疫情指揮中心應變監測官莊人祥表示，目前在北、中、南3個地方都已有準備安置場所，不過地點上暫時不方便公開，會採單人房一人一間，且應不會是營區。

莊人祥表示，針對這次在武漢台商從即將返台，指揮中心已在北、中、南部各挑選一處指定場所做隔離檢疫用，台商返台下機後，隨即做相關檢測，並隔離檢疫14天；但由於台商並非感染者，故該場所不會是醫院，也應該不是營區，原則上以單人房一人一間的空間，並由專人提供食宿，其他部分由於涉及細節，都在進行中。

而在撤僑班機安排上，莊人祥說，過去H1N1大流行時期，我國曾專機接回滯留於疫情流行區韓國的台籍學生，當初採包機制，有症狀及確診學生共乘一機，無症狀學生共乘一機為原則，以減少交叉感染。此次武漢台商應也採此原則搭乘，並完成相關健康申報表格。