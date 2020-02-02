立院龍頭選舉藍營疑跑票 秦慧珠諷：最強在野黨變笑話

立法院昨選出正副院長，其中國民黨團雖有38席，但推派的院長人選賴士葆僅獲36票，遭質疑有人跑票。圖／報系資料照 分享 facebook

立法院昨選出正副院長，其中國民黨團雖有38席，但推派的院長人選賴士葆僅獲36票，反倒是民進黨市議員賴品妤獲得一票，遭外界質疑國民黨內不是有人跑票，就是有人投錯票。對此，國民黨市議員秦慧珠今忍不住在臉書上直言「這是在演哪一齣？要不要檢討一下」。

秦慧珠表示，立法院國民黨團第一天表現超搞笑，在野的國民黨只剩下立法委員是最大咖，這些立委也個個雄心勃勃，有人登記參選黨主席，有人是現任代理黨秘書長，有人剛當選總召、書記長、副書記長，但這些菁英們一進立法院就幫國民黨丟了大臉，還不斷被民進黨立委消譴：賴品妤進立法院的第一天就拉了一個國民黨的粉絲。

秦慧珠說，國民黨有38席立委，外加黨友傅崑萁、高金素梅，至少可以投出38至40票，但正副立法院長候選人賴世葆、楊瓊瓔卻只拿到36票，其他的票跑掉了，反觀其他的大小黨，每個黨都照計畫開出自己的票，一票不少，荒唐跑票的只有國民黨，讓媒體批評國民黨是「輸人又輸陣，最強在野變笑話」。

秦慧珠強調，這件事也讓人對要選黨主席的江啟臣，已當上秘書長的曾銘宗，競選成功的總召林為洲，要選台北市長的書記長蔣萬安，當過政務官的副書記長林奕華這幾個人的領導能力十分擔心，連簡單的投個票都搞笑如此，未來的立法院能有戰力嗎？

秦慧珠說，過去國民黨在地方議會選擧正副議長也會有人跑票，但那些都是黨內爭正副議長產生恩怨的後遺症，這次的立法院長，國民黨根本不可能當選，協調出一組人馬來展現國民黨的團結，卻還有人跑票，這是在演那一齣？要不要檢討一下？