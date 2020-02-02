排隊也買不到 侯友宜：中央要立即解決防疫物資問題

新北市長侯友宜今天在臉書表示，政府配銷的口罩往10分鐘內就被搶光，排隊也未必能買到，開學在即，民眾恐慌他很能理解，他認為配發過程要更透明，「政府有責任讓民眾安心，中央要立即解決買不到口罩、酒精等防疫物資的問題。」

侯友宜說，民眾持續在他的臉書、IG和YT等社群平台反映買不到口罩、酒精和額溫槍，超商本有配銷口罩，但昨天凌晨未進貨。經濟部指口罩傍晚就會到貨，昨晚他從7點到9點到土城、中和與板橋實地了解情況，無論超商藥妝店和藥局都買不到。

過程中，許多市民表達擔憂，指孩即將開學，卻買不到兒童口罩；藥妝店及超商配送量不一，無法滿足民眾需求，約10分鐘就被搶購一空，民眾需在上架前提早排隊1小時才有機會買到。

侯友宜說，目前全國防疫口罩由中央政府統一徵用分配，中央正與業者協調增設產線生產兒童口罩，以他連續2天實際購買的經驗，完全可以理解民眾買不到的恐慌心情。

他以民眾立場質疑中央配送標準是什麼？分配給各縣市的計算公式又是什麼？下周一要開學，兒童口罩缺貨情況何時能解決？口罩以人工分裝3片過程中如何不被汙染？到貨還要分裝導致延遲上架，民眾等更久，還不一定買到。「政府有責任讓民眾安心，中央要立即解決買不到口罩、酒精等防疫物資的問題。」