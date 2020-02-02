人事行政總處：不常態性列席考試院會 但若獲邀會出席

行政院1月底以尊重立法院附帶決議正式發函，未來行政院所屬機關首長不會常態列席考試院會與提出政務報告，但人事行政總處人事長施能傑指出，雖然不常態性列席，不過考試院會若有重大的跟人事法律相關議題，需要邀請行政院人事行政總處參加，依然會應邀出席。

行政院所屬的人事行政總處因有考銓業務相關，與考試院互動密切，過往曾常態性列席考試院會，但立法院通過附帶決議，讓考試院不得要求行政院所屬機關首長常態列席考試院會、提出政務報告；行政院發言人Kolas Yotaka表示，為了尊重立法院，確實在1月底已經發文給考試院。

施能傑說，立法院附帶決議是考量到考試院執掌，因此針對的是行政院所屬機關不適合常態性列席考試院會，以及不適合政務報告，將會遵守立院的附帶決議，但這是指未來行政院的所屬機關都不會常態性列席考試院會，並非只有人事行政總處。

但施能傑也指出，若有必要仍會到考試院參與會議，像是考試院會若有重大人事制度、法律議題的相關討論，也需要邀請行政院人事總處參加，那人事總處會應邀出席，「有需要說明我們會去。」