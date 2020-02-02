政院發函相關部會不再列席考試院會議 考委批帶頭違法

考試院。報系資料照片。 分享 facebook

春節連假剛過，行政院隨即行文考試院，以「尊重立法院附帶決議」為由，今後行政院所屬部會不再列席考試院的相關會議。考試院質疑，行政院竟然用毫無法律約束力的附帶決議凌駕法律，帶頭違法。

立法院去年12月三讀通過考試院組織法修正案時，通過附帶決議，「考試院不得要求行政院所屬機關首長常態性列席考試院會議，並課予提出政務報告之義務。」考試院秘書長李繼玄證實，上周五已經收到行政院來函，以此為由行政院所屬部會將不再列席考試院會。李繼玄表示，將在周四考試院會中報告此事。

多名考委聽聞此事後，同表詫異。一名嫻熟立法議事運作的考委表示，附帶決議只是建議性質，沒有強制力。當立法院附帶決議有利行政院，行政院就藉口尊重立法院，不利行政院時，行政院就視若無睹。一名考委表示，「常態性」列席行政院會的只有人事總處，但行政院人事行政總處組織法第一條即明訂，「總處有關考銓業務，並受考試院之監督。」行政院用無法律約束力的附帶決議，凌駕法律運作。

行政院發函考試院，是由人事總處先上簽提出建議。考試院人士不滿，立法院附帶決議提出建議的主體對象是考試院，考試院未表態，行政院就逕自做出不再參加考試院會決議。希望考試院長伍錦霖可以在周四院會，做出堅定的表態。

有考委提醒，考試院不是只負責公務人員考試，銓審制度檢討攸關整個文官制度運作，提供公務員最重要保障。考銓需要行政、考試兩院互相溝通業務，落實政府一體推動，行政院應正面思考人事總處列席考試院會的意義，過去歷任人事長與考試院互動一向也很順暢。

此外，針對立法院修改考試院組織法，將考試委員名額從19人改7至9人、任期從6年改4年。有考委提議聲請釋憲，李繼玄日前籌組院內專案小組研議，預計將提報週四考試院會討論，是否聲請釋憲，最快周四態度就會明朗。