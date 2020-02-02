朱立倫提四期許 盼兩岸大局為重防疫合作

新北市前市長朱立倫提出四點期許，期盼兩岸以大局為重，展開防疫合作。圖片／報系資料照片 分享 facebook

武漢肺炎疫情持續延燒，新北市前市長朱立倫提出他對兩岸當局的期許，希望北京政府正視大局，停止杯葛，讓台灣回到(WHO)的防疫第一線，並盡速同意協助我方安排包機，撤回滯留武漢的台商台幹；同時他也呼籲民進黨政府，凡是仍有資格入境台灣者，不管是國人、陸配、陸生、外國人的防疫規範應該完全一致，不應有身份歧視；餘力，更應不吝於提供對岸力所能及的協助。

朱立倫稍早在臉書貼文提到，病毒無國籍，防疫無國界對抗疫病是全人類的事，要回歸專業、放下政治盤算。

朱立倫也提出對兩岸當局的四個期許。第一、籲請北京政府正視大局，停止杯葛，讓台灣回到 WHO，回到防疫的第一線。台灣有亞洲卓越的醫療與公衛經驗，在這種關鍵時刻能夠幫忙，也應該幫忙。台灣人，作為全人類社群的一份子，也不該被摒除在第一手的防疫資訊之外。不管兩岸有多少政治分歧，不管台灣換哪一黨執政，北京都不應該在世界衛生組織杯葛台灣，形成一個防疫漏洞。近來包括日本安倍首相、加拿大杜魯道總理、AIT前主席卜睿哲及歐盟若干政要也都對此正式表態。武漢肺炎爆發，正需要東亞共同合作，籲請北京政府正視大局，停止杯葛，讓台灣回到 WHO，回到防疫的第一線。

其次，希望北京當局儘速同意包機接回我台商台幹。武漢疫情爆發以來，醫療體系負荷龐大，不願見到滯留武漢的五百多位台商台幹，成為武漢的額外負擔。台灣人，台灣自己能照顧。請北京當局儘速同意，並協助安排包機，接這些台灣人回家。我國相關醫療體系也應做好對應的準備工作。

第三、帶原風險看的是旅遊史、接觸史，不是看國籍。同是感染區入境者，防疫措施不應因身分而異。他呼籲政府，凡是仍有資格入境台灣者，不管是國人、陸配、陸生、外國人的防疫規範應該完全一致，不應有身份歧視；第四、防疫戰爭中，每個政府有自己的守備區，也要能對區域聯防貢獻一份心力。台灣醫療資源的配置，一定要優先確保自足；但若行有餘力——他也相信我國也確實能有餘力，則應不吝於提供對岸力所能及的協助。

朱立倫提到，病毒雖可怕，但更可怕的人心的自私脆弱，是疫疾引爆的猜忌與敵意。防疫最重要的防線是人心，要守好互助、互信的戰線，才能打好這場仗。