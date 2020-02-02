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湖北外最嚴重疫情！240例確診 溫州半封城、居民限制外出

獨／武漢肺炎疫情延燒 觀光業開工迎無薪假

因應疫情延後開學？ 教授：網路教學就好

2020-02-02 10:39聯合報 記者何定照／台北即時報導

武漢肺炎疫情延燒，網路授課成學校利器。香港中小學停課到3月1日，看中台大教授葉丙成創辦的線上學習系統PaGamO，一天內已300多校申請使用；台灣師範大學表演藝術研究所所長夏學理等教授，則將在開學後四周內用網路教學，減少師生彼此風險。

葉丙成說，PaGamO原本就有放中小學國語、英文、社會、自然、數學等科目習題，台灣有100萬學生使用，另有香港學校習題上萬題，也有20、30所港校申請使用。近來澳門學校因疫情停課，改採網路教學，香港停課也延長，前天有其他香港學校校長來問可否使用PaGamO，他一口答應，結果一天內湧來300多所港校申請。

葉丙成說，看到香港各校校長如此主動為孩子爭取學習可能，PaGamO的60多人已開始規畫萬一台灣也停課，中小學生在停課期間可以做的題目。「香港都這這麼積極，我們也要幫台灣孩子規畫。」

相對於港澳停課，台灣部分大學宣布延後開學，夏學理認為其實不用延後開學，改採網路教學就好。他說，17年前SARS時，他被要求居家隔離，就採網路教學，現在教育部母法已有規定教師可採一定比例時數網路教學，學校也都有「磨課師」等現成平台，執行很方便。

他說，他將在開學後前四周都用網路教學，減少大家感染風險，他周遭也有大葉大學、屏東教育大學的老師將採網路教學，如此班上若有陸生、無法到學校，也可受益。

看待萬一停課時改採網路教學，葉丙成認為非常適合。他建議屆時老師可以用直播方式教學，學生可以現場問問題，老師之後集中回答；或是老師錄好影片，學生發mail問問題，以技術來說都沒問題。

不過他也指出，執行上的關鍵問題會是有些老師沒拍過影片、直播，「跨出第一步最困難」。屆時學校得讓老師覺得有充分支持，包括設備、軟體、使用訓練等，才能順利推展。

至於他會否會在開學後先採網路教學，葉丙成表示，還是得看學校安排。他說，台大副校長張上淳等人是感染科權威，很信任他們判斷，現在離開學還有幾周，要斷言也太早。何況大學科系、課程多，就算一名老師採網路教學，學生仍得來校上其他的課。

武漢肺炎疫情延燒，網路授課成學校利器。圖為台大。記者何定照／攝影
武漢肺炎疫情延燒，網路授課成學校利器。圖為台大。記者何定照／攝影
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停課香港葉丙成

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