反罷韓 孫大千矛頭指陳菊：執政10年表現該不該被罷免

前立委孫大千。報系資料照片。 分享 facebook

高雄市長韓國瑜罷免案邁入第二階段，罷韓團體希望月底達到30萬份連署目標。韓系成員、前立委孫大千質疑，究竟為了甚麼理由罷免，因為單純的討厭這位政治人物，還是選輸了不甘願想趁機找碴。他反嗆在高雄執政10年留下一堆問題的人，應不應該被罷免，把砲口轉向前市長陳菊。

Wecare高雄發起人尹立昨日受訪表示，罷免從大年初五開始啟動，繳件份數已超過8萬，希望本周可以達到10萬的目標。他請高雄市民在罷韓二階的期限內進行連署，希望儘速在2月28日就能達到30萬的目標。

孫大千今早在臉書貼文，罷免權是選民的基本權利，但是要罷免一位民選的政治人物，也總要有一些基本的正當理由。究竟因為什麼樣的理由，可以發動對一位民選政治人物的罷免案？

孫大千問，是因為單純的討厭這位政治人物，還是因為選輸了不甘願想趁機找碴，或者只是因為這位政治人物在任期中，去參選了其他的職位？如果這些理由可以成立，他要反問，執政10年，可以在馬路上留下5000個天坑的人，應不應該被罷免；執政10年，留給這個城市超過三千億債務的人，應不應該被罷免；執政10年，留下一大堆幾乎阻塞不通的排水箱涵的人，應不應該被罷免呢；執政10年，留下了慶富案和氣爆善款使用風波等爭議事件的人，應不應該被罷免呢？