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武漢肺炎大陸昨新增逾2千例 總計逾1.4萬例304死

原民吃野味都沒事？老祖宗的智慧 一定避開這一點

澳門為何沒有「口罩之亂」？政策優於台灣、香港

2020-02-02 09:11聯合報 編譯季晶晶／即時報導

最近，香港超商和藥局前出現長長的人龍，消費者因為著急想買可能保護他們不受新型冠狀病毒感染的口罩，甚至出現與店家爆發口角的亂象。除供應匱乏外，有些商家還抬價銷售，讓港人忿恨不滿。但在一小時船程外的澳門，情況大相逕庭。大部分人都能順利在藥局買到口罩。

南華早報報導，與香港不同的是，澳門政府1月22日在當地發現武漢肺炎首起確診病例後，就訂了2000萬片口罩，居民到指定藥局出示澳門身分證，每人每10天最多可購買10片口罩，而且才8澳元（約台幣30元）。

專家說，這是澳門因應公共衛生危機優於香港的例子之一。他們將港澳差異歸因於政府更快更好的協調反應、毅然決然祭出陸客入境管制措施，以及全面搜集和有效使用大數據。

澳門社會事務評論員蘇文欣說：「澳門處理（武漢肺炎）這個問題，比香港好太多。」他強調，配售口罩是澳門政府至今為止採行的最重要措施之一。

他指出：「大部分人會急著買到所有的口罩，所以控制配售以確保澳門民眾每10天有10片口罩，而且立即能買得到，很有建設性。每個人都知道這樣還不夠，但能教人心安。人心安定很重要，才不會恐慌。」

蘇文欣也認為，限制來自武漢和湖北省的陸客是正確措施。他說，「澳門高度仰賴觀光客，但政府採取行動保護人民的生活和健康。」

湖北省居民或過去14天曾去過湖北的旅客不能入境澳門，除非持有未受感染的醫療證明。警方上周一（27日）搜查86家旅館，約150名來自湖北的陸客遭驅逐出境，但有一家四口同意接受隔離。

香港當局也管制湖北居民入境。但針對港人最近要求關閉中港邊境全面封關，包括醫護人員以罷工要脅，香港特首林鄭月娥周五（31日）表示，該措施是對大陸人的歧視。

香港政治評論家盧兆興解釋，港澳處理表現有別的原因，包括澳門人口僅60萬，遠少於香港的逾700萬，以及更重要的是澳門近幾年以大數據，包括臉部識別記錄出入境旅客，電腦裡有陸客和外國人的啟程地，而香港似乎欠缺這些澳應用廣泛的大數據。

澳門觀光客都戴上口罩，準備搭巴士觀光。法新社
澳門觀光客都戴上口罩，準備搭巴士觀光。法新社
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澳門香港特首口罩

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