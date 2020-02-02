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「口罩之亂」他批政府無能+失信 累死第一線超商店員

2020-02-02 07:04聯合報 記者吳淑君／即時報導

幼兒園開學在即，許多父母擔心買不到兒童口罩，竟有人跑了十家，也買不到口罩，「口罩之亂」搞得人心惶惶，怨聲載道。自稱「馬祖老兵」的范植源指出，連個口罩配給都搞不定，這是政府無能+失信，他建議用身分證設計簡單的APP，透過超商結帳系統顯示購買日期、每人3片數量、可再購買日期來做總量管制，也許是可行辦法。

一直在關注武漢肺炎疫情發展的范植源，今天在他的臉書PO文指出，疫情其實不可怕，可怕的是人性還有集體恐慌。

現在集體恐慌已經如他預期的出現，2300萬人X3片=6900萬片/每三天，每天每人一片全國一週就需要161000000，即便投入一千萬片口罩還是會因為集體恐慌被一天之內就被搶購一空。

如果他是自私的人，他一定會從中港路一段一路經過中港路七段買遍沿路所有超商的口罩。重點是政府已經全面徵收統一配發並保證每個人都買的到，那現在大家普遍出現買不到的情況「就是你政府無能+失信，因為你根本做不到也躲在後面累死所有第一線超商店員。」

范植源說，既然政府已經動員四大超商，為什麼不用每個人都有的身分證做透過超商都有的掃描機掃描每個人獨一無二的身分證字號再設計一個簡單的APP透過每個超商都有的網路下載到各超商結帳系統用來顯示購買日期、3片數量/每人、可再購買日期來做總量管制?

「豬頭政府，連個口罩配給都搞不定。」

市面兒童口罩有限，恐再掀幼幼版「口罩之亂」。圖／本報資料照片
市面兒童口罩有限，恐再掀幼幼版「口罩之亂」。圖／本報資料照片
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口罩超商身分證

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