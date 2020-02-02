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ICAO封鎖挺台推特帳號 美國務院深表關切

2020-02-02 05:05聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

國際民航組織（ICAO）封鎖發布挺台灣言論的推特帳號，美國國務院1日透過聲明表達關切，指ICAO此舉令人無法接受；美方並呼籲ICAO立即停止封鎖討論台灣的推特帳號。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）1日主動發布聲明指出，ICAO打壓言論自由，以及制止關於台灣在國際上角色的相關討論，國務院對此深表關切；封鎖討論台灣參與國際組織的推特用戶，特別是在全球需應對新型冠狀病毒之際，ICAO這種行為過分且令人無法接受。

國務院表示，美國長期以來支持台灣積極參與國際，包括ICAO，其專業知識能使國際組織受益。

美國新聞網站Axios日前報導，ICAO封鎖多個推特帳號，用戶包括美國國會助理與華府學者等，因為他們在網上批評ICAO排除台灣。

智庫「2049計畫」客座研究員莊宛樺（Jessica Drun）22日發布一則推文，談論2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情擴散，世界衛生組織（WHO）與ICAO卻不願與台灣分享資訊，讓擁有區域最繁忙機場之一的台灣，無法收到ICAO與WHO的最新資訊；莊宛樺25日發現推特帳號遭ICAO封鎖。

國際民航組織（ICAO）。本報資料照片
國際民航組織（ICAO）。本報資料照片
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ICAO國務院WHO

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