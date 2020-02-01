台灣遭義禁飛 外交部：WHO錯誤分類是最大問題

武漢肺炎疫情影響持續擴大，繼義大利昨禁止台灣航班入境後，越南今也跟進，星宇航空JX1701飛峴港、華航CI793飛河內都被迫取消，長榮飛河內的BR-385則被迫空中折返，不過，越南稍早已釐清台灣非中國疫區，在晚間18點55分解除對台禁令。

外交部官員表示，越南已排除誤會，但義大利禁航一事，主要是出在WHO將台灣列為中國轄下，WHO錯誤的疫情資訊分類，才是問題最大根源，我國已表達不滿跟關切。

外交部歐洲司長姜森表示，昨天下午外交部收到通知後，已在數小時內跟義大利表達不滿跟關切，表達義大利做此決定不合理，因周邊幾個國家病例數比台灣更高，卻並未被禁飛。

姜森說，據了解，義大利民航局是根據衛生部建議，而義大利衛生部則是參照WHO資訊做決定，姜森指出，WHO最大問題是把台灣納為中國大陸轄下，在官網將中國風險評估列為最高等級，屬危機狀態，將台灣列為中國轄下的錯誤分類，誤導義大利衛生部門做此決定。

他強調，在義大利的禁航決策上，非關義大利的政治立場，主要是WHO的錯誤疫情分類資訊，誤導判斷，WHO才是最大問題根源，外交部已表達不滿跟嚴正關切。至於越南一度傳出禁止台灣航班入境，隨後又大轉彎解禁，姜森表示已排除誤會，外交部明天也將召開國際記者會。

交通部觀光局副局長張錫聰表示，經過外交部跟民航局折衝調解，今晚間18點55分，越方已取消台越航班限制的公告，至於義大利當局宣布禁止航班往來的部分，觀光局已進一步聯繫旅行社，截至今天下午6點半統計，總共有24團、768名旅客滯留義大利，已安排3日空機載運旅客回台。