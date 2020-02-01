親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
新國會宣誓就職
政治
軍事
綜合

日本武漢肺炎確診增至20例！成為中國境外疫情最嚴重國家

台灣遭義禁飛 外交部：WHO錯誤分類是最大問題

2020-02-01 21:01聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

武漢肺炎疫情影響持續擴大，繼義大利昨禁止台灣航班入境後，越南今也跟進，星宇航空JX1701飛峴港、華航CI793飛河內都被迫取消，長榮飛河內的BR-385則被迫空中折返，不過，越南稍早已釐清台灣非中國疫區，在晚間18點55分解除對台禁令。

外交部官員表示，越南已排除誤會，但義大利禁航一事，主要是出在WHO將台灣列為中國轄下，WHO錯誤的疫情資訊分類，才是問題最大根源，我國已表達不滿跟關切。

外交部歐洲司長姜森表示，昨天下午外交部收到通知後，已在數小時內跟義大利表達不滿跟關切，表達義大利做此決定不合理，因周邊幾個國家病例數比台灣更高，卻並未被禁飛。

姜森說，據了解，義大利民航局是根據衛生部建議，而義大利衛生部則是參照WHO資訊做決定，姜森指出，WHO最大問題是把台灣納為中國大陸轄下，在官網將中國風險評估列為最高等級，屬危機狀態，將台灣列為中國轄下的錯誤分類，誤導義大利衛生部門做此決定。

他強調，在義大利的禁航決策上，非關義大利的政治立場，主要是WHO的錯誤疫情分類資訊，誤導判斷，WHO才是最大問題根源，外交部已表達不滿跟嚴正關切。至於越南一度傳出禁止台灣航班入境，隨後又大轉彎解禁，姜森表示已排除誤會，外交部明天也將召開國際記者會。

交通部觀光局副局長張錫聰表示，經過外交部跟民航局折衝調解，今晚間18點55分，越方已取消台越航班限制的公告，至於義大利當局宣布禁止航班往來的部分，觀光局已進一步聯繫旅行社，截至今天下午6點半統計，總共有24團、768名旅客滯留義大利，已安排3日空機載運旅客回台。

張錫聰說，目前所有組團旅行社都在努力安排協調，滯留義大利旅客搭機返台沒問題，根據旅行業管理規則，變更所增加的費用也不得向旅客收取，目前都已逐步確定替代航班返台；至於停航相關資訊，觀光局也會持續動態因應、公布相關訊息。

中央流行疫情指揮中心今晚近8點召開最新記者會。記者葉冠妤／攝影
中央流行疫情指揮中心今晚近8點召開最新記者會。記者葉冠妤／攝影
分享

義大利外交部WHO武漢肺炎

延伸閱讀

台灣入境以色列卡關？外交部：台灣民眾未被管制...

越南因武漢肺炎暫停台航班入境 外交部：爭取恢...

友邦挺台入世衛 外交部：全球防疫不應有漏洞

武漢肺炎義暫停台航班 華航長榮受影響

相關新聞

選舉權下修18歲？ 柯建銘：須由總統領導修憲

2020-02-01 19:38

很多人買不到口罩 高雄罷韓、捐血送的口罩從那裡來？

2020-02-01 19:10

影／罷韓連署二階第一周拚10萬份 要在228前達標30萬份

2020-02-01 14:18

國民黨團擬提500億紓困案 政院回應

2020-02-01 12:59

少了監院 誰來查核公職人員財產？

2020-02-01 12:59

廢了監察院 誰替小民洗雪沉冤？

2020-02-01 12:58

文官中立 不能沒有考試院

2020-02-01 12:57

五權分立 誰在糟蹋考試院

2020-02-01 12:56

廢了監察院 誰來查核他們的財產？

2020-02-01 12:24

廢了監察院 誰替小民洗雪沉冤？

2020-02-01 12:24

文官中立 不能沒有考試院

2020-02-01 12:22

立院賞耳光 政院踹一腳 誰在糟蹋考試院

2020-02-01 12:21

「白眼女神」黃捷罷免案1階達標 罷韓團體聲援反罷捷

2020-02-01 11:52

小燈泡媽帶四顆氣球報到 象徵守護台灣下一代的決心

2020-02-01 11:40

社會局長陳雪慧請辭 柯文哲自爆：她受議員壓力

2020-02-01 11:03

滯留湖北台灣501位同胞 家屬要求讓他們回家

2020-02-01 11:01

民眾黨進軍國會 集合走紅毯遭路人嗆聲滾蛋

2020-02-01 10:10

俄羅斯傳武漢肺炎 台灣飛貝加爾湖旅行團臨時叫停

2020-02-01 10:03

陳師孟辭監委今生效 獲頒服務獎章

2020-02-01 00:43

藍黨主席補選／江啟臣：改變心態 讓國民黨勇敢一次

2020-02-01 00:39

藍黨主席補選／郝龍斌：與陸交往 須堅持中華民國

2020-02-01 00:36

陳師孟請辭監委明天生效 張博雅今頒2等服務獎章

2020-01-31 19:10

武漢疫情延燒 虎航宣布2月4日至26日取消52澳門航班

2020-01-31 19:03

江啟臣拜會王金平 討論如何讓國民黨重返執政

2020-01-31 18:41

監察院：陳師孟請辭 2月1日生效

2020-01-31 18:13

口罩之亂！李豔秋：唯一做錯的判斷，相信蘇貞昌這句話

2020-01-31 17:39

影／郝龍斌選黨主席：蔡卓年紀比我大「年齡是假議題」

2020-01-31 17:35

反對裁撤黃復興 郝龍斌：主張裁撤的未必是國民黨的人

2020-01-31 17:20

【重磅快評】蘇貞昌沒責怪范瑋琪 民進黨接演走樣了

2020-01-31 17:06

郝龍斌：大陸應給台灣基本善意 兩岸論述不急調整

2020-01-31 17:06

影／環狀線通車柯未與蔡互動 再嗆陸阻WHO是「不信邪」

2020-01-31 15:49

日本再增新確診病例！京都20多歲的中國留學生

2020-01-30 20:40

開工日遇武漢肺炎 藥廠大多實施在家工作

2020-01-30 14:10

郝龍斌力主世代整合 江啟臣：讓國民黨貼近民意更重要

2020-01-29 11:35

武漢肺炎已132死 日撤僑包機有2人發燒、咳嗽直接送醫

2020-01-29 08:17

武漢肺炎疫情 台灣先前7名確診個案狀況穩定

2020-01-28 20:16

不選國民黨主席？ 朱立倫：改造一定有我 改選不必在我

2020-01-28 10:22

大陸武漢肺炎確診病例逼近900例 出動解放軍支援防疫

2020-01-25 00:08

武漢肺炎 世衛尚未列國際公衛緊急事件

2020-01-24 03:16
看更多

熱門文章

越南5月1日前拒中港澳台入境 星宇長榮折返

2020-02-01 16:49

全球疫情整理包／日本武漢肺炎確診增至20例！成中國境外疫情最嚴重國家

2020-02-01 20:50

議員查出政府口罩採購不到1元 為何賣民眾8元？

2020-01-31 22:23

台灣非大陸疫區 越南對台禁令取消

2020-02-01 19:35

武漢封城衝深圳 民眾轟「遭機長丟包」華航回應了

2020-02-01 12:05

大陸最新發現 雙黃連口服液可抑制武漢肺炎

2020-01-31 23:10

韓國瑜要蓋大型收容所？柯文哲：不是很懂的人就不要講

2020-02-01 10:41

大陸武漢肺炎確診病例突破萬人

2020-02-01 08:55

民進黨國會過半優勢 游錫堃高票當選立法院長

2020-02-01 11:54

美宣告武漢肺炎構成公衛事件 14天內曾訪陸外國人禁入境

2020-02-01 05:43

立院院長選舉拿到1票 賴品妤嚇得喊冤「真的沒投自己」

2020-02-01 14:47

大陸疫情整理包／武漢肺炎確診破萬例 看每日疫情變化圖表

2020-02-01 09:43

超商今未補口罩 民眾怨：說好的「買得到口罩」呢？

2020-02-01 10:38

越南把台灣視為「中國」 越航下午把登機旅客趕下機

2020-02-01 19:02

林口從陸返台呼吸困難男子 警方找到了

2020-02-01 13:43

擴大武漢肺炎防疫：曾至廣東者不准入境、小三通居家檢疫14天

2020-02-01 20:00

「白眼女神」黃捷罷免案1階達標 罷韓團體聲援反罷捷

2020-02-01 11:52

大陸單日確診、死亡創新高 2台商中鏢

2020-02-01 00:06

緬甸曼德勒機場也禁台航班 其餘城市暫無影響

2020-02-01 18:47

買不到了！台南康那香口罩工廠公告配合防疫不對外販售

2020-01-31 21:32

武漢逾500台人想回家 兒跨海視訊淚奔：媽媽我好想你

2020-02-01 11:31

陸外交部：62個國家對大陸公民實施入境管制

2020-01-31 21:50

澳洲今天開始禁止來自中國大陸的旅客入境

2020-02-01 14:38

政院拍板口罩增設60條生產線 日產1000萬片

2020-01-31 23:24

美國第7例！加州增1例武漢肺炎確診 男子自武漢返美

2020-02-01 07:08

武漢肺炎疫情擴散 美航、達美、聯航停飛中國大陸

2020-02-01 01:15

民眾黨進軍國會 集合走紅毯遭路人嗆聲滾蛋

2020-02-01 10:10

武漢返台男女留「假資料」 找「嘸」人讓北市里長氣炸

2020-02-01 19:30

滯留湖北台灣501位同胞 家屬要求讓他們回家

2020-02-01 11:01

國會大風吹 公道伯掰了 水牛伯來了 新「喬王」是他

2020-02-01 10:00

第10例病毒存活期過長 專家懷疑治感冒的類固醇惹禍

2020-02-01 11:08

美軍B-52轟炸機再度進入台北飛航情報區巡航

2020-02-01 01:22

悲慘武漢！物資緊缺 醫護戴泳鏡、穿紙尿褲救人

2020-02-01 00:05

男子憂染武漢肺炎上診所又逃離 桃市查訪住處不見人車

2020-02-01 18:22

武漢台商發燒7天看不到醫生 台協副會長：我們非常緊急、非常危險

2020-02-01 15:09

義防武漢肺炎下禁航令 今同意華航3日空機接回台灣旅客

2020-02-01 18:00

民眾黨立委報到提早集合 遭路人嗆聲滾蛋

2020-02-01 09:12

新國會報到 賴品妤短髮、勁裝走紅毯

2020-02-01 09:34

高市府選鳳雄營區作肺炎疫情收容所 國防部回應了

2020-01-31 21:33

疫情嚴峻美更新赴陸旅遊警示 陸批起不好的頭、不厚道

2020-02-01 01:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top